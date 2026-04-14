Executorii au intrat cu răngi şi baroase într-una dintre cele mai impozante vile din Timişoara. Familia Momiţă, un cunoscut clan din oraş, ocupa ilegal palatul după ce l-au cumpărat de la gruparea Cîrpaci, celebră pentru escrocheriile imobiliare. Vila a fost recuperată în instanță de Primărie şi impresionează prin luxul orbitor: uşi blindate, candelabre de sute de mii de euro şi mobilier poleit cu aur. Autoritățile spun că, după renovare, clădirea va fi transformată într-o grădiniță.

de Iulia Pop

la 14.04.2026 , 19:24
Ușa somptuoasă a clădirii istorice în care Momiţă Bona, şeful unuia dintre cele mai cunoscute clanuri din Timişoara a locuit mai bine de două decenii împreună cu familia, s-a deschis astăzi nu la cheie, ci la ranga executorilor

Operaţiunea pentru recuperarea vilei a început după ce Primăria Timişoara a câştigat în instanţă un proces care s-a întins pe mai mulţi ani. Foştii proprietari aflaseră că urmează să fie evacuaţi, aşa că au golit totul înainte. Rămân însă camerele şi urmele unei vieți în care luxul nu a fost niciodată discret.

La primul etaj este un salon uriaş, cu parchet din lemn masiv, o baie şi mai multe dormitoare. Toţi pereţii au decoruri aurii, specifice caselor de romi din centrul Timişoarei, iar deasupra fiecărei uşi este blazonul familiei.

Cum a ajuns Momiţă Bona, proprietar

Momiță Bona a ajuns proprietar aici după ce a cumpărat imobilul de la soția lui Ionelaș Cârpaci, la rândul său figură cunoscută în peisajul clanurilor din Timișoara. De-a lungul anilor a investit sume uriaşe în renovarea vilei şi montase inclusiv o uşă blindată.

Fostul proprietar spunea că a investit în acest imobil aproape 1,5 milioane de euro, iar lucrările de renovare şi de reabilitare a structurii au fost făcute în 10-12 ani. Doar granitul de la parter ar fi fost 200 de mii de euro, iar uşile, luate între timp, 180 de mii de euro - comandate din Austria.

Vila istorică i-a fost vândută când Cârpaci a fost condamnat pentru ilegalităţi în domeniul imobiliarelor. Falsificase în Germania inclusiv actele de proprietate ale acestei clădiri, când a aflat că, dintr-o eroare a comuniştilor, Statul nu a fost trecut în documente proprietar al vilei. Până în 1950, când a fost confiscată de regim, casa cu etaj a aparţinut unei familii din Arad.

"Moştenitorii acestei case, acestei clădiri există în Arad. Momiţă Bona a cumpărat casa cu contract de vânzare-cumpărare. E proprietare de vreo 15-20 de ani. În ăstia 20 de ani, nu s-a găsit nimeni să vină să-şi ia casa?!", a declarat Marcel Căldărar- reprezentantul familiei.

Primăria Timişoara urmează să renoveze interiorul clădirii..

"Începem amenajările, facem o grădiniţă şi cred că e un simbol important ca următoarea generaţie să fie crescută aici, unde, din păcate, fostele generaţii au fost furate (n.r. private) de un bun important. Terenul are 1200 de mp, o curte foarte generoasă, deci abia aştept să mutăm copiii aici", a declarat Dominic Fritz - primarul Timişoarei.

Momiţă Bonea are la dispoziţie o lună să îşi ia din anexele palatului lucrurile care îi mai aparţin. În caz contrar Primăria a anunţat că le va scoate la vânzare.

Ce salariu avea Leonard Doroftei în Canada, atunci când abia putea mânca
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Top 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Peter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei. Trei dintre ele au legătură cu sportul: a promis că schimbă totul după ce câștigă alegerile
Prima țară din UE în care președintele Parlamentului anunță referendum pentru ieșirea din NATO
Scene halucinante la Brăila! Un bărbat a încercat să se sinucidă, într-o bancă, de față cu clienții și cu personalul
