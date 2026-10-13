Percheziţii pe bandă rulantă în judeţul Olt, după un jaf pe șosea. Cinci indivizi sunt bănuiţi că ar fi sustras zeci de televizoare nou-nouţe dintr-un TIR care se afla în tranzit. Complice ar fi fost chiar şoferul. Pentru a nu fi reperaţi, hoţii s-au folosit de două maşini cu numere de înmatriculare false. Paguba se ridică la 50.000 de euro. Suspecţii au fost duşi la audieri, iar poliţiştii au deschis mai multe dosare penale pentru furt calificat.

Nouă percheziții domiciliare au loc, marți dimineață, în județul Olt, într-un dosar de furt calificat, în care sunt vizați cinci suspecți care ar fi furat peste 40 de televizoare din remorca unui TIR, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mehedinți.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de IPJ Mehedinți, din cercetări a reieșit că, în noaptea de 22 spre 23 septembrie, persoanele în cauză s-ar fi deplasat cu două autovehicule, dintre care unul ar fi avut rol de antemergător, folosind numere de înmatriculare false, într-o localitate din apropierea municipiului Drobeta-Turnu Severin.

Aici, prin efracție, ar fi sustras aproximativ 41 de televizoare marca Samsung, noi, din remorca unui ansamblu de vehicule rutiere.

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Din datele anchetei rezultă că la comiterea faptei ar fi participat și conducătorul autocamionului.

În urma percheziţiilor făcute marţi dimineaţă, poliţiştii au ridicat 13 televizoare Samsung, cu diagonala de 163 de centimetri. Unsprezece dintre acestea erau sigilate, în ambalajele originale, unul fusese desigilat, dar se afla încă în cutie, iar altul era folosit şi funcţiona.

Anchetatorii au mai găsit 30.400 de lei, 3.750 de euro şi 20 de lire, dar şi 79 de articole pirotehnice din categoria P1. Au fost ridicate şi telefoanele mobile ale celor cercetaţi, precum şi o autoutilitară despre care există indicii că ar fi fost folosită la comiterea furtului.

Cei cinci bărbaţi, cu vârste între 28 şi 38 de ani, toţi din judeţul Olt, au fost duşi la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.