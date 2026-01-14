Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cum păstrăm căldura în locuinţă. Soluţii practice pentru toate bugetele

Dacă aţi setat centrala la 23 de grade, dar temperatura din casă nu trece nicicum de 20... ori dacă aveţi norocul să primiţi puţină căldură în calorifere, în cazul bucureştenilor, şi vi se pare că tot frig e, s-ar putea să aibă de-a face cu izolarea apartamentului.

de Alexandru Munteanu

la 14.01.2026 , 18:25

Fără să ne dăm seama, o mare parte din căldura din locuințe se pierde prin ferestre, uși, pereți sau chiar prin acoperiș. Rezultatul? Facturi mai mari și un confort termic tot mai scăzut. Unde scapă, de fapt, căldura din casele noastre și ce soluții simple avem la îndemână?

Orice tip de locuinţă are geamuri, uşi şi acoperişuri. Pe aici se pierde căldura cel mai frecvent.

Una din metodele potrivite pentru a păstra căldura în casă este folia reflectoare pentru calorifer, de vânzare la magazine de bricolaj sau construcţii. Folia este amplasată în spatele caloriferului şi, în acest fel, frigul care vine din spate, prin perete, va fi împiedicat şi automat se păstrează temperatura.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, o altă variantă, cumva mai sigură pentru încălzirea în locuinţă, pentru a nu întâmpina probleme tehnice, ar fi aerul condiţionat.

Alexandru Munteanu
Alexandru Munteanu Like

Iubesc televiziunea! Este locul în care pot face lucrurile cu pasiune, creativitate și entuziasm. Prima mea experiență serioasă cu microfonul a venit încă din clasa a VIII-a.

caldura locuinta incalzire locuinta solutii incalzire locuinta
Înapoi la Homepage
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Scandal uriaș! O mare campioană olimpică a fost acuzată de trădare națională
Scandal uriaș! O mare campioană olimpică a fost acuzată de trădare națională
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
Femeie, atacată la un hotel de lux. Și-ar fi pierdut cunoștința și s-a trezit pe stradă
Femeie, atacată la un hotel de lux. Și-ar fi pierdut cunoștința și s-a trezit pe stradă
Comentarii


Întrebarea zilei
Obişnuiţi să donaţi sânge?
Observator » Evenimente » Cum păstrăm căldura în locuinţă. Soluţii practice pentru toate bugetele