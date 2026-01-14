Video Cum păstrăm căldura în locuinţă. Soluţii practice pentru toate bugetele
Dacă aţi setat centrala la 23 de grade, dar temperatura din casă nu trece nicicum de 20... ori dacă aveţi norocul să primiţi puţină căldură în calorifere, în cazul bucureştenilor, şi vi se pare că tot frig e, s-ar putea să aibă de-a face cu izolarea apartamentului.
Fără să ne dăm seama, o mare parte din căldura din locuințe se pierde prin ferestre, uși, pereți sau chiar prin acoperiș. Rezultatul? Facturi mai mari și un confort termic tot mai scăzut. Unde scapă, de fapt, căldura din casele noastre și ce soluții simple avem la îndemână?
Orice tip de locuinţă are geamuri, uşi şi acoperişuri. Pe aici se pierde căldura cel mai frecvent.
Una din metodele potrivite pentru a păstra căldura în casă este folia reflectoare pentru calorifer, de vânzare la magazine de bricolaj sau construcţii. Folia este amplasată în spatele caloriferului şi, în acest fel, frigul care vine din spate, prin perete, va fi împiedicat şi automat se păstrează temperatura.
De asemenea, o altă variantă, cumva mai sigură pentru încălzirea în locuinţă, pentru a nu întâmpina probleme tehnice, ar fi aerul condiţionat.
