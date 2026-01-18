În timp ce iarna își arată colții în toată țara, în inima Harghitei frigul se trăiește altfel. La Lăzărești, zăpada nu înseamnă izolare, ci bucurie, tradiție și întoarcere la lucrurile simple. Printre munți și brazi încărcați de omăt, turiștii au lăsat în urmă agitația orașelor și au pornit într-o plimbare de poveste cu săniile trase de cai, pe un traseu desprins parcă din basme.

Pe potecile troienite, în tropot de cai, turiştii au pornit într-o adevărată călătorie în timp. Traseul are aproape 16 kilometri dus-întors şi durează câteva ore până la Vârful Ascuţit. De acolo se deschide o privelişte spectaculoasă asupra întregului bazin al Ciucului.

"Plimbarea cu căruţa prin pădure este extraordinar de frumoasă, mai ales acum că am prins zăpadă cu sania. Am fost şi cu căruţa. Este o zonă extraordinar de minunată", a spus o doamnă.

"Venim de la observatorul urşilor de aici. Am făcut o mică drumeţie. A fost foarte frumos şi ceva foarte relaxant", a relatat o altă doamnă.

"Înconjurată de munţi vulcanici, munţii Harghitei, munţii Ciucului. Suntem într-o zonă cu peisaje de vis. Din Ploieşti suntem veniţi, 50 de persoane. După cum vedeţi, oamenii se distrează", a declarat Cristina Coman, ghid turistic.

Gerul nu i-a speriat pe cei veniţi de departe. Din contră, paharele s-au ciocnit, iar buna dispoziţie a venit la pachet cu ţuica fiartă.

Iar, bineînţeles, după plimbare a urmat şi partea cea mai aşteptată: mâncarea tradiţională, gătită ca la munte, în ceaun.

"Aici am pregătit un gulaş secuiesc cu carne de vită black angus. Secretul, în primul şi-n primul rând, este apa de izvor din secuime şi pe urmă vin celelalte", a spus Gabor Balint, bucătar.

"Nişte slană şi ceva cărniţă cu nişte pâine ardelenească făcută la foc. Este foarte bună", a spus un bărbat.

Chiar şi la aproape minus 20 de grade, turiştii s-au bucurat de natură, tradiţii şi experienţe autentice.

