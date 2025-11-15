Senatorul Daniel Paul Romeo Gheorghe, ales pe listele SOS, este suspectat de furt. Membru în Comisia pentru cercetarea abuzurilor şi combaterea corupției, a luat un rucsac cu bani şi bunuri dintr-un hotel din Piatra Neamţ, în timpul unei vizite de lucru. Prins de poliţişti, care au văzut totul pe o cameră de supraveghere, senatorul susţine că a fost doar o greşeală. A crezut că rucsacul este al unui coleg.

Parlamentarii din Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, printre care se numără şi senatorul Romeo Gheorghe, au fost cazaţi într-un hotel din centrul oraşului Piatra Neamţ. Acolo a avut loc în acelaşi timp şi un Bal al Bobocilor.

"Rucsacul în care se aflau suma de 1.500 de lei şi o tableta a fost uitat de elev în holul hotelului. Şi tot acolo a fost găsit şi de căre senator, care fără să stea prea mult pe gânduri l-a luat şi l-a pus în microbuz şi a plecat apoi într-o vizită de lucru, alături de colegii săi, prin judeţul Neamţ", a transmis reporterul Observator Clara Mihociu.

Băiatul a raportat furtul, iar imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat cine şi l-a însuşit pe nedrept. În timp ce poliția îl căuta, senatorul împingea cu colegii la microbuzul care s-a stricat. În portbagaj, anchetatorii au găsit mai târziu bunurile lipsă.

"Rucsacul fiind identificat şi predat persoanei în cauză. Documentele întocmite vor fi înaintate unității de parchet competente", a declarat Ramona Ciofu, IPJ Neamț.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru furt şi încearcă să afle dacă rucsacul a fost furat cu bună ştiinţă. Senatorul se apără şi spune că totul este doar o confuzie.

"Am vrut să-l ajut pe senatorul Miron Manega, că avea bagaj și am vrut să-l ajut. I-am luat acel rucsac, crezând că este al dânsului și l-am dus la microbuz. Este vorba despre o confuzie și punct", s-a apărat senatorul Paul Gheorghe.

"A luat ruscacul meu, ştiind că am o problemă de locomoție, să mă ajute, a crezut că e rucsacul meu, l-a luat de la recepție şi l-a dus la autocar", a declarat senatorul Miron Manega.

Daniel Paul Romeo Gheorghe a fost ales pe listele partidului S.O.S. România. În februarie însă, senatorul și-a dat demisia din partid, iar din luna iunie este afiliat grupului parlamentar PSD.

