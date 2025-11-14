Senator SOS România, cercetat penal: a luat un rucsac cu bani și o tabletă dintr-un hotel

Un senator român este vizat de un dosar penal după ce ar fi luat un rucsac uitat în recepția unui hotel din Piatra Neamț. Incidentul a avut loc astăzi și a fost sesizat de păgubit, un bărbat care a reclamat dispariția unui ghiozdan în care se aflau o tabletă și suma de 1.500 de lei.

Potrivit Poliției, în urma vizionării imaginilor de supraveghere, a fost identificat autorul: Gheorghe Daniel-Paul-Romeo, senator în Parlamentul României. Acesta a fost depistat de oamenii legii, iar rucsacul a fost găsit în portbagajul autoturismului cu care se deplasa.

Toate bunurile au fost recuperate, potrivit surselor Observator.

Senatorul a declarat că a luat ghiozdanul "din greșeală", conform acelorași surse.

Articolul continuă după reclamă

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de furt. Ancheta va fi declinată către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), instituția competentă pentru investigarea faptelor ce implică demnitari.

Conform surselor Observator, rucsacul ar fi aparținut unui adolescent care se afla în hotel cu ocazia unui Bal al Bobocilor. Detaliile privind momentul exact al evenimentului urmează să fie clarificate. Tot potrivit surselor, senatorul Gheorghe Daniel-Paul-Romeo se afla în municipiu în calitate de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Senatul României, aflată în deplasare la Piatra Neamț în aceste zile.

Comunicatul Poliţiei

"Astăzi, polițiștii din Piatra Neamț au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că a uitat, în recepția unui hotel din municipiu, un rucsac ce conținea o tabletă și o sumă de bani.

După vizionarea imaginilor, s-a stabilit faptul că rucsacul a fost luat de către un bărbat, identificat în persoana numitului Gheorghe Daniel-Paul-Romeo, senator în Senatul României, care a fost depistat ulterior, rucsacul fiind găsit în portbagajul autoturismului cu care acesta se deplasa.

În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, în care se continuă cercetările", au precizat autorităţile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că artiştii vor fi înlocuiţi de inteligenţa artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰