Un senator independent din Neamț este acuzat că a furat un rucsac dintr-un hotel din oraș. Posesorul anunţase personalul unității de cazare că l-a uitat în recepție. Iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentul exact în care senatorul ia rucsacul și pleacă cu el. Ca un făcut, în momentul în care poliţiştii îl căutau pe senator, acesta rămăsese, alături de câţiva colegi, cu maşina în drum.

Senatorul se scuză spunând că totul a fost doar o confuzie, că ar fi luat respectivul rucsac din greșeală, crezând că este al unui coleg.

L-au căutat întâi la prefectură, unde ar fi trebuit să aibă loc o conferință de presă, ca ulterior să ajungă la el în județ, unde era într-o altă vizită alături de ceilalți colegi senatori. Acolo au găsit și rucsacul în microbuzul pe care îl împingeau senatorii pentru că se stricase în timp ce polițiștii făceau aceste verificări.

S-a aflat ulterior că nu este singurul apel la 112 dat în legătură cu senatorii care au făcut o vizită în ultimele zile în Neamț. Cu doar o zi înainte s-a sunat la 112 din sediul Serviciului Județean de Ambulanță din Neamț pentru că grupul de senatori care s-a prezentat ca făcând parte dintr-o comisie care luptă împotriva abuzurilor și corupției s-a dus în sediul respectiv să facă un fel de control, dar ar fi îngreunat munca celor de la Serviciul de Ambulanță și ar fi intrat în mod abuziv în sediul Serviciului de Ambulanță, inclusiv în dispecerat, și astfel a fost nevoie de intervenția polițiștilor.

