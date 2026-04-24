Minivacanţa de 1 Mai bate la uşă. Cei care vor să fugă de agitaţia oraşului, Ţara Dornelor devine una dintre cele mai atractive destinaţii. Cu aer curat, peisaje spectaculoase şi o mulţime de activităţi în natură, zona îşi aşteaptă turiştii cu oferte pentru toate gusturile: de la camping sub cerul liber şi până la pensiuni primitoare, cu mese tradiţionale şi petreceri tematice.

Pentru iubitorii de simplitate, zonele de campare sunt deja pregătite. În Şaru Dornei, un spaţiu generos de aproape un hectar îi primeşte pe turişti cu facilităţi atât pentru corturi, cât şi pentru rulote. Preţurile pornesc de la 80 de lei pe noapte şi ajung la 130 de lei. Nu lipsesc nici surprizele.

"Le oferim muzică la foc de tabără, produse tradiţionale locale pentru degustare şi liniştea naturii, deci tot ce este minunat la noi în zonă", a transmis Ştefan Ruscanu, administrator camping Șaru Dornei.

Iar cei care îşi doresc contactul cu natura, dar fără să renunţe la confort, pot alege varianta glamping. În comuna Crucea, corturile complet echipate, cu terasă şi privelişti spectaculoase, dau alt aer vacanţei. "Ca şi pachet pentru o persoană este de 500 de lei şi aveţi inclus rafting, tiroliană, roată panoramică, drumeţie, paintball", a declarat Angelica Dîrțu, reprezentant glamping.

Articolul continuă după reclamă

Indiferent de cazarea aleasă, restaurantele îi aşteaptă pe turişti pentru a savura bucatele specifice zonei şi pentru a se distra pe ringul de dans, în cadrul petrecerilor tematice. "O cină festivă cu preparate calde şi reci, cu nelipsitele grătare sau micii şi berea, care sunt specifice momentului. Şi am completat atmosfera cu o petrecere retro", a declarat Irina Odochian, administrator/manager pensiunea Dorna Arini.

"Turiştii care vin în Ţara Dornelor pot vizita centrul muzeal Cazinoul Băilor sau celelalte muzee din destinaţie. De asemenea, se pot plimba cu telescaunul, face rafting. Şi nu în ultimul rând, se pot bucura de o seară relaxantă la unul dintre spa-urile din zonă", a declarat Mihaela Cocîrță, manager OMD Țara Dornelor.

Chiar dacă vremea de 1 mai nu se anunţă tocmai prietenoasă, cu temperaturi mai scăzute şi posibile ploi în mai multe zone din ţară, farmecul minivacanţei rămâne acelaşi.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰