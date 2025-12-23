Muntele nu iartă, aşa că fiţi foarte atenţi cum şi când porniţi la drum. Un moment de neatenție și lipsa echipamentului adecvat i-au adus pe doi tineri în situații limită, în Masivul Parâng. Cei doi au pornit pe un traseu nemarcat, în condiții de iarnă, iar drumeția s-a transformat rapid într-o intervenție de urgență pentru salvamontiști. Bărbatul de 30 de ani s-a accidentat după ce a alunecat, iar partenera sa a fost găsită în stare de hipotermie.

Salvamont Petroşani a informat că marţi dimineaţă, salvamontiştii hunedoreni au intervenit în cazul unei persoane accidentate, în zona vârfului Parângul Mare.

Alarma a fost dată prin Serviciul 112 şi a fost făcută de către o persoană aflată cu accidentatul. Potrivit salvatorilor montani, cei doi se aflau pe un traseu nemarcat şi echipaţi necorespunzător pentru traseu pe timp de iarnă.

În apropiere de vârful Parângul Mare, unul dintre turişti a alunecat pe un jgheab şi s a accidentat, acuzând dureri la picior, la mână şi la umăr.

O echipă formată din salvatori montani ai Serviciului Salvamont Petroşani şi ai Serviciului Judeţean Salvamont Hunedoara a fost pregătită pentru plecarea în teren, însă pentru că zona este greu accesibilă şi timpii de intervenţie ar fi fost mai mari, a fost solicitat ajutorul unui elicopter SMURD, de la Caraş-Severin.

Un salvator montan a fost preluat de la baza Salvamont Parâng de elicopterul SMURD, împreună deplasându-se către zona în care erau cele două persoane.

Victimele au fost preluate din zona montană cu elicopterul şi transportate la Baza Salvamont Parang, rănitul fiind preluat de Ambulanţă. Cea de-a doua persoană, fiind hipotermică şi în stare de epuizare, a fost transportată cu autoutilitara Salvamont, tot la spitalul din Petroşani, pentru o evaluare medicală.

