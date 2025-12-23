Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cuplu salvat cu elicopterul de pe vârful Parâng, după ce au urcat pe munte fără echipament corespunzător

Muntele nu iartă, aşa că fiţi foarte atenţi cum şi când porniţi la drum. Un moment de neatenție și lipsa echipamentului adecvat i-au adus pe doi tineri în situații limită, în Masivul Parâng. Cei doi au pornit pe un traseu nemarcat, în condiții de iarnă, iar drumeția s-a transformat rapid într-o intervenție de urgență pentru salvamontiști. Bărbatul de 30 de ani s-a accidentat după ce a alunecat, iar partenera sa a fost găsită în stare de hipotermie.

de Claudiu Loghin

la 23.12.2025 , 14:15

Salvamont Petroşani a informat că marţi dimineaţă, salvamontiştii hunedoreni au intervenit în cazul unei persoane accidentate, în zona vârfului Parângul Mare.

Alarma a fost dată prin Serviciul 112 şi a fost făcută de către o persoană aflată cu accidentatul. Potrivit salvatorilor montani, cei doi se aflau pe un traseu nemarcat şi echipaţi necorespunzător pentru traseu pe timp de iarnă.

În apropiere de vârful Parângul Mare, unul dintre turişti a alunecat pe un jgheab şi s a accidentat, acuzând dureri la picior, la mână şi la umăr.

Articolul continuă după reclamă

O echipă formată din salvatori montani ai Serviciului Salvamont Petroşani şi ai Serviciului Judeţean Salvamont Hunedoara a fost pregătită pentru plecarea în teren, însă pentru că zona este greu accesibilă şi timpii de intervenţie ar fi fost mai mari, a fost solicitat ajutorul unui elicopter SMURD, de la Caraş-Severin. 

Un salvator montan a fost preluat de la baza Salvamont Parâng de elicopterul SMURD, împreună deplasându-se către zona în care erau cele două persoane. 

Victimele au fost preluate din zona montană cu elicopterul şi transportate la Baza Salvamont Parang, rănitul fiind preluat de Ambulanţă. Cea de-a doua persoană, fiind hipotermică şi în stare de epuizare, a fost transportată cu autoutilitara Salvamont, tot la spitalul din Petroşani, pentru o evaluare medicală.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

munte parang tineri drumetie interventie salvamont hipotermie
Înapoi la Homepage
La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
Kim Jong Un și-a luat fiica de mână și a dus-o să-i arate ce stațiune de lux a construit la munte
Kim Jong Un și-a luat fiica de mână și a dus-o să-i arate ce stațiune de lux a construit la munte
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Comentarii


Întrebarea zilei
Simţiţi că pregătirile de Crăciun vă stresează?
Observator » Evenimente » Cuplu salvat cu elicopterul de pe vârful Parâng, după ce au urcat pe munte fără echipament corespunzător