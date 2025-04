"Domnul acesta i-a dat o palmă şi am mers după el. A sărit direct şi m-a atacat aşa, în felul acesta", a declarat Klaudia Dalia, victimă.

Reacţia violentă a bărbatului a venit după ce oamenii l-au întrebat de ce a parcat pe locul de parcare destinat persoanelor cu dizabilităţi. Deşi au fiul bolnav şi legitimaţie specială pentru locurile amenajate la intrarea în magazin, cei doi soţi s-au trezit că parcarea era ocupată abuziv.

Clipele de groază trăite în parcare

Vezi și

"Domnul vorbea la telefon, descărca din cărucior marfa pe are a cumpărat-o, l-a întrebat calm iniţial dacă aţi parcat aici, de ce lăsaţi şi acest cărucior în mijlocul parcării, să blocaţi maşinile. Moment în care, repet, domnul vorbea la telefon, din start a părut foarte nervos şi supărat şi a înjurat. Sincer, deci prima lui frază a fost ce... aia a mea vrei", mai spune Klaudia Dalia, victimă.

A urmat un schimb dur de replici care a escaladat uşor. Deranjat de faptul că a fost tras la răspundere, şoferul de 50 de ani a căutat răzbunare.

"l-a scuipat când am ajuns aproape în faţa magazinului. Soţul meu s-a supărat şi a făcut cale întoarsă să facă poză la maşina acestui om, dintr-odată, brusc, domnul acesta i-a dat o palmă şi soţul meu a căzut la pământ, pentru că a fost surprins. Deci a dat, soţul meu a căzut la pământ şi el a plecat", a declarat Klaudia Dalia, victimă.

Individul a atacat-o chiar şi pe femeie.

"Probabil că s-a enervat că am dat cu palmele în maşină, a oprit, a încetinit şi a oprit, iar eu fiind în mers şi agitată, am ajuns în dreptul lui. În momentul în care am ajuns în dreptul lui, geamul era lăsat şi a sărit direct şi m-a atacat aşa, în felul acesta nu ştiu să zic acum în toată nebunia aia de câte ori m-a lovit, dar suficient încât să facă ce vedeţi şi să-mi rupă cerceii", mai spune Klaudia Dalia, victimă.

Şoferul agresiv ar fi patronul unei cunoscute cofetării din Ploieşti. După ce povestea a ajuns în spaţiul public, individul şi-a cerut scuze pe Facebook.

"A fost o greșeală pentru care îmi cer scuze tuturor celor care s-au simțit afectați sau jigniți de acest gest. Totodată, subliniez că interacțiunea din acea zi a fost amplificată de un comportament provocator venit din partea celor două persoane implicate. Însă, indiferent de circumstanțe, îmi asum responsabilitatea pentru alegerea făcută. (…)", a fost reacţia şoferului pe Facebook.

"Soţul meu a recunoscut la poliţie că şi el a ajuns să înjure, a fost jignit de nenumărate ori, inclusiv copilării de genul: eşti urât, mai şi comentezi, că efectiv asta îi spunea soţului meu", a mai povestit Klaudia Dalia, victimă.

"În cauză, poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale care se impun în cadrul unui dosar deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe", a declarat Laura Aantimiu, purtător de cuvânt IJP Prahova.

În urma scandalului, prefectul judeţului Prahova a trimis poliţiştii să patruleze în parcările magazinelor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă aşteptaţi la taxe şi impozite mai mari după alegeri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰