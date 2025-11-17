Un cuplu din judeţul Galaţi a fost arestat pentru acuzaţii cumplite! Mama şi-a filmat iubitul cum viola cei doi bebeluşi ai lor şi chiar a încercat să facă live pe TikTok cu aceste orori. Reprezentanţii platformei au sesizat autorităţile, iar DIICOT i-a arestat pe amândoi.

Bărbatul de 48 de ani este acuzat de viol şi pornografie infantilă, iar femeia de 22 de ani este acuzată de complicitate la aceste orori. Victime sunt un bebeluş de trei luni şi sora lui în vârstă de un an şi jumătate.

"O doză foarte mare de sadism şi de cruzime. Există o miză probabil şi monetizată. Există din păcate o cerere în zona aceasta", spune Alina Gălătanu, psiholog clinician şi psihoterapeut.

"Persoanele în cauza ar fi editat meterialele pornografice cu minori prin suprapunerea unui fundal sonor și le-ar fi distribuit pe o rețea de socializare", spune un ofiţet DIICOT Galaţi.

Părinţi arestaţi pentru că îşi violau copiii

Cei doi copii abuzați au evaluati şi au primit ingrijiri medicale de specialitate, apoi au fost plasați de autoritaţi de urgență la un asistent maternal. Psihologii cred că cei doi fraţi trebuie să fie monitorizaţi mulţi ani de acum înainte.

"Atunci când într-o minte atât de fragedă se scrie din fragedă pruncie că îngrijirea este sinonimă cu suferință și abuzul bineînțeles că niște lucuri se scriu greșit în acele minți. Ele pot produce efecte pe întreagă viață", spune Alina Gălătanu, psiholog clinician şi psihoterapeut.

Cei care cunosc cuplul anchetat acum de procurorii DIICOT sunt îngroziţi - ani de zile i-au considerat oameni de încredere.

"Toată lumea este şocata. Nu se astepta la aşa ceva. Ei nu au fost oameni cu probleme, adică cetăţeni cu probleme pe raza comunei", spune Mihai Casu, primar comuna Movileni.

Concubinii au fost arestaţi pentru 30 de zile. Pedeapsa pentru viol asupra unui minor, pornografie infantilă şi complicitate ajunge la 28 de ani.

