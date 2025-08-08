Cursă contra cronometru pentru salvarea unui copil muşcat de viperă

Vacanţă de coşmar pentru o familie aflată în concediu în Maramureş. Un băiat de 7 ani a fost muşcat de o viperă în timpul unei drumeţii. Părinţii copilului au sunat disperaţi la 112, dar salvamontiştii plecaţi să-l ajute pe copil au realizat că nu pot ajunge la el în timp util, din cauza drumului accidentat. Aşa că a fost nevoie de un elicopter pentru salvarea băiatului.

Incidentul avut loc chiar în momentul în care copilul era într-o drumeţie cu familia sa, în zona Creasta Cocoşului din Maramureş. Vorbim de o zonă frecventată de numeroşi turişti. Întâmplarea a fost semnalată printr-un un apel de urgenţă, iar echipa Salvamont Maramureş, aflată deja într-o misiune de patrulare, a ajuns la victimă în mai puţin de 9 minute.

Având în vedere faptul că drumul până la spital ar fi durat aproximativ două ore, a fost solicitat un elicopter pentru a transporta copilul. Acesta a fost monitorizat între timp de echipa de salvatori în aşteptarea echipei medicale aeriene. Odată ajuns la spital, i-a fost administrat serul antiviperin. Copilul a reacţionat imediat la tratament, iar starea lui este acum stabila.

Riscurile asociate unei mușcături de viperă includ intoxicația cu venin, care poate provoca simptome variate, de la umflături şi durere, la greață, vărsături, amețeală, dificultăți de respirație. În cazuri rare, poate fi fatală, mai ales pentru copii, vârstnici sau persoane cu alte afecțiuni.

