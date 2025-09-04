Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Curtea Bisericii Negre intră în renovare. Proiect de peste 25 de milioane de lei

Curtea Bisericii Negre din Braşov intră în renovare. Vorbim despre cel mai vizitat obiectiv turistic al orașului, care atrage anual 1,5 milioane de vizitatori.

de Claudiu Loghin

la 04.09.2025 , 08:49

Vorbim despre înlocuirea macadamului cu un strat de pietriş. De asemenea, vorbim despre lucrări de protecţie a fundaţiei împotriva infiltraţiilor de apă, refacerea rigolelor acolo unde este nevoie. Se vor monta diverse obiecte de mobilier stradal în acord cu specificul zonei.

Este un şantier care trebuie să se încheie până în luna iulie 2029. Valoarea totală a lucrărilor este de 25,7 milioane de lei. Sunt bani europeni accesaţi de Primăria Braşov. Din această sumă, 23,5 milioane de lei sunt finanţare nerambursabilă.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

biserica neagra brasov turisti
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri”
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Comentarii


Întrebarea zilei
Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student?
Observator » Evenimente » Curtea Bisericii Negre intră în renovare. Proiect de peste 25 de milioane de lei