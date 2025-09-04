Curtea Bisericii Negre din Braşov intră în renovare. Vorbim despre cel mai vizitat obiectiv turistic al orașului, care atrage anual 1,5 milioane de vizitatori.

Vorbim despre înlocuirea macadamului cu un strat de pietriş. De asemenea, vorbim despre lucrări de protecţie a fundaţiei împotriva infiltraţiilor de apă, refacerea rigolelor acolo unde este nevoie. Se vor monta diverse obiecte de mobilier stradal în acord cu specificul zonei.

Este un şantier care trebuie să se încheie până în luna iulie 2029. Valoarea totală a lucrărilor este de 25,7 milioane de lei. Sunt bani europeni accesaţi de Primăria Braşov. Din această sumă, 23,5 milioane de lei sunt finanţare nerambursabilă.

