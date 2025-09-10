Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cuțitar prins după un jaf în Baia Mare. A înjunghiat un tânăr care l-a înfruntat şi a fugit cu bunurile acasă

Imagini de coşmar azi noapte pe o stradă din Baia Mare. Un tânăr de 24 de ani, înarmat cu un cuţit, a ameninţat mai multe persoane şi le-a furat banii şi telefoanele mobile. La un moment dat, hoţul a doborât la pământ şi a rănit cu un cuţit un tânăr care încerca să îl oprească. Scenele şocante au fost filmate de un trecător.

de Simona Vasiac

la 10.09.2025 , 14:12

Imediat după comiterea tâlhăriei, agresorul a fost prins în apartamentul în care locuia în chirie. Pentru a-l scoate din apartament, poliţiştii au fost nevoiţi să spargă uşa, iar în momentul în care l-au identificat, acesta a fost dus la audieri.

Prima măsura care s-a luat împotriva sa a fost cea de internare într-un centru de psihiatrie care aparţine Spitalului Municipal din Sighetu Marmaţiei. Anchetatorii vor să stabilească dacă acesta a avut sau nu discernământ în momentul comiterii faptei.

Victima, băiatul care a intervenit în momentul în care cele trei persoane au fost agresate de către tâlhar, se află momentan internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Baia Mare pe secţia de chirurgie toracică. Medicii au confirmat că starea lui este stabilă şi va necesita câteva zile de îngrijiri medicale.

Articolul continuă după reclamă

Tâlharul a reuşit să fure trei telefoane mobile şi suma de 80 de lei.

Simona Vasiac
Simona Vasiac Like

Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran.

hot cutitar jaf baia mare psihiatrie injunghiat ranit
Înapoi la Homepage
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin?
Observator » Evenimente » Cuțitar prins după un jaf în Baia Mare. A înjunghiat un tânăr care l-a înfruntat şi a fugit cu bunurile acasă