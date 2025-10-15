Cutremur cu magnitudinea 4 în judeţul Satu Mare. Alte două seisme au avut loc în Vrancea şi Marea Neagră

Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri dimineaţa, la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Un altul de 3,3 a avut loc în Marea Neagră, iar încă unul cu magnitudinea de 3 sa produs în Vrancea.

Seismul s-a produs la o adâncime de 5 kilometri

Seismul a avut loc la adâncimea de 5 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalău.

În luna octombrie, în România s-au produs 13 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4 pe Richter, potrivit Mediafax.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău pe 16 septembrie.

