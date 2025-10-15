Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cutremur cu magnitudinea 4 în judeţul Satu Mare. Alte două seisme au avut loc în Vrancea şi Marea Neagră

Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri dimineaţa, la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Un altul de 3,3 a avut loc în Marea Neagră, iar încă unul cu magnitudinea de 3 sa produs în Vrancea.

de Redactia Observator

la 15.10.2025 , 09:28
Cutremur cu magnitudinea 4 în judeţul Satu Mare. Seismul s-a produs la o adâncime de 5 kilometri Cutremur cu magnitudinea 4 în judeţul Satu Mare. Seismul s-a produs la o adâncime de 5 kilometri - Profimedia

Seismul a avut loc la adâncimea de 5 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalău.

În luna octombrie, în România s-au produs 13 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4 pe Richter, potrivit Mediafax.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Articolul continuă după reclamă

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău pe 16 septembrie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cutremur seism satu mare
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult”
Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult”
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă e greu să găsiţi locuri pentru analize decontate?
Observator » Evenimente » Cutremur cu magnitudinea 4 în judeţul Satu Mare. Alte două seisme au avut loc în Vrancea şi Marea Neagră