Cutremur de 3,2 în Buzău, astăzi. Seismul s-a produs la 140 de kilometri adâncime
Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea 3,2 s-a produs joi la ora 11.02 în județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Cutremur de 3,2 în Buzău, astăzi. Seismul s-a produs la 140 kilometri adâncime - Profimedia
Un cutremur cu magnitudinea 3,2 grade a avut loc joi în județul Buzău. Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc joi la ora 11.02 în județul Buzău.
Acesta a avut magnitudinea 3,2 și s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri.
Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (48 km), Buzău (51 km), Sfântu-Gheorghe (70 km), Brașov (77 km), Ploiești (82 km).
Articolul continuă după reclamăÎnapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰