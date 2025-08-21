Antena Meniu Search
Cutremur de 3,2 în Buzău, astăzi. Seismul s-a produs la 140 de kilometri adâncime

Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea 3,2 s-a produs joi la ora 11.02 în județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

de Redactia Observator

la 21.08.2025 , 11:50
Un cutremur cu magnitudinea 3,2 grade a avut loc joi în județul Buzău. Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc joi la ora 11.02 în județul Buzău.

Acesta a avut magnitudinea 3,2 și s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (48 km), Buzău (51 km), Sfântu-Gheorghe (70 km), Brașov (77 km), Ploiești (82 km).

