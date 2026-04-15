Cutremur în Vrancea, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut seismul
Un cutremur cu magnitudinea 3,3 a avut loc miercuri dimineața în județul Vrancea, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Potrivit seismologilor, cutremurul a avut loc miercuri la ora 5.53 în județul Vrancea.
Acesta a avut magnitudinea 3,3 și s-a produs la adâncimea de 125,4 kilometri.
Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (48 km), Buzău (61 km), Sfântu Gheorghe (64 km), Brașov (74 km), Ploiești (90 km).
