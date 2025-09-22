Detalii aparent inofensive precum adresa de e-mail, numele complet sau data nașterii pot fi suficiente pentru ca infractorii cibernetici să construiască un profil complet al unei persoane, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Datele "banale" pe care le divulgăm online, dar care ne pot transforma în victime ale fraudelor - Shutterstock

Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui mit răspândit: "Eu nu păstrez informații sensibile online".

Specialiștii DNSC subliniază că "detalii precum adresa de e-mail, numele complet, data nașterii sau locația pot fi folosite pentru a construi un profil complet - util în fraude, furt de identitate sau inginerie socială".

Conform instituției, realitatea este că "datele aparent banale pot fi exploatate de atacatori pentru a accesa conturi bancare, platforme online sau pentru a lansa atacuri personalizate".

Pentru a reduce riscurile, DNSC recomandă limitarea informațiilor personale distribuite public, activarea autentificării cu doi factori pe conturile importante, utilizarea unor parole unice și complexe, precum și revizuirea periodică a setărilor de confidențialitate.

"Chiar dacă ție ți se par neimportante, datele tale pot deveni cheia către întreaga ta identitate digitală", transmite DNSC.

