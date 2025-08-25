Descoperire macabră într-un cimitir din Brăila! Un localnic a găsit în apropierea unui gard mai multe oseminte umane. Oamenii spun că administratorul ar fi aruncat oasele pentru că rudele nu ar fi plătit locul de veci, iar apoi groapa ar fi fost revândută. Cum au ajuns osemintele la vedere, e un mister ce trebuie dezgropat acum de autorităţi.

Într-un cimitir din Brăila, osemintele umane.. sunt la vedere. În poze se văd mai multe cranii, dar şi resturi de oase printre buruienile de la marginea locului de veci. Imaginile au stârnit revoltă printe localnici.

"Aveam o cunoştiinţă pe aici, probabil nu a platit taxa cimitirului, doamna aceea are copiii in strainatate şi nu i-am mai gasit crucea. Nu ştiu unde e, o fi dezgropat-o"

"Nu ni se pare normal. Uite, plătim o grămadă de taxe", spun localnicii.

Oamenii dau vina pe administratorul cimitirului care ar fi scos osemintele umane după ce rudele nu ar fi plătit taxele. Apoi locul de veci ar fi fost revândut.

"Oasele pe care le-a scos erau puse intr-un sac şi nu aveau unde să le bage. Dacă nu plăteşti după o perioadă de timp, le scoate şi vinde groapa din nou", spune o femeie.

Paznicul cimitirului dezgroapă o altă teorie.

Reporter: Acolo la gard, scheletul ălă ce era cu el?

Paznic: ​Nu e de la noi de aici, nu-i din cimitrul ăsta. E o înscenare.

"Salariaţii din cimitirul municipal au fost şi au verificat tot cimitirul şi nu existau acele oase umane. Este un fals, nu are nicio dovadă. Niciodată nu rămân oseminte ale celor decedaţi când se îngroapă alt decedat", spune Huiu Emilena, director executiv cimitir.

Misterul va fi elucidat de oamenii legii. Potrivit legii, dacă taxa de întreţinere a mormântului nu este plătită, rămăşiţele umane se strâng într-o cutie de oseminte şi se depozitează într-o groapă comună.

