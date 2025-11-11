Antena Meniu Search
Video Alunecare de teren peste un cimitir din Sighișoara. Peste 30 de morminte, distruse

Dezastru în Sighișoara. O alunecare de teren a distrus peste 30 de morminte dintr-un cimitir, după ce o bucată din deal a căzut peste cruci și cripte de beton.

de Redactia Observator

la 11.11.2025 , 08:41

Pământul s-ar fi surpat din cauza unui localnic, care efectua lucrări în gospodăria sa, deşi nu avea autorizaţie din partea Primăriei.

"Reprezentanții Primăriei Municipiului Sighișoara și echipajele ISU Mureș s-au deplasat imediat la fața locului, iar zona este, în prezent, monitorizată. Din primele verificări a rezultat că, în apropiere, la o locuință, au fost executate lucrări fără autorizație, care au inclus recompartimentări, intervenții la acoperiș și o improvizație de tip 'canalizare suspendată', așa cum se poate observa și în imagini. La finele anului trecut, Poliția Locală Sighișoara a aplicat o sancțiune contravențională, proprietarul imobilului a fost amendat și s-a dispus sistarea lucrărilor", a declarat responsabilul pentru comunicare al Primăriei municipiului Sighișoara, Ioana Popa.

Autoritățile locale au deschis o anchetă pentru a afla cauzele exacte ale surpării, iar rudele persoanelor decedate vor primi despăgubiri.

