Peste 200 de mii de turişti se bucură de soare şi valuri pe litoral. Pentru unii, este petrecerea de onomastică, iar pentru alţii, o minivacanţă pe care se gândesc deja să o prelungească. Hotelierii îi tentează cu reduceri de preţ şi petreceri pe plajă.

Minivacanţa de Sfânta Maria a pus capăt secetei de turişti din staţiunile de la mare.

Fie că stau trei zile la mare, fie că îşi petrec întreaga vacanţă de o săptămână la mare, turişti care au venit pe litoral se bucură din plin de vreme abună. Sunt 28 de grade Celsius în aer şi 25 în apa mării.

Pentru Marian a devenit o tradiţie - de 10 ani îşi sărbătoareşte ziua numelui pe plajă. "Cu băutură, cu fratele meu, cu soţia, cu familia, totul e super", a declarat Marian.

Nouă din 10 camere, rezervate

În unele staţiuni, atmosfera a fost întreţinută şi de DJ. O petrecere în avans pentru cei care îşi vor petrece noaptea în cluburi.

"Am început uşor de dimineaţă şi am tot crescut energia. Lumea a venit în număr foarte mare şi sunt din ce în ce mai mulţi oameni pe plajă", spune un DJ.

"E cald, e vară, e soare, e mare. Ce poate fi mai frumos". "Este foarte frumos, vremea astăzi este foarte bună pentru apă, pentru bronzat, e foarte bună vremea", spun turiştii.

Deşi litoralul a fost mai mult gol în acest sezon estival, hotelierii au reuşit în cele din urmă să umple camerele. Nouă din 10 sunt rezervate weekendul acesta.

"Era trist de Sf. Maria să nu fim aşa. Pentru sfârşitul lunii august, începutul lunii septembrie avem ofertă foarte bună 5+1. Pentru cinci zile de înoptare una este gratis, plus multe facilităţi pentru copii", a declarat Anca Nedea - proprietar hotel.

"Este un weekend aşa cum ne-am aşteptat întotdeauna la mare de Sf. Maria, se umple litoralul şi nici anul acesta nu se dezminte. Oaspeţii au ales tot ce am avut la raft. Au venit şi cu cazare cu mic dejun, au luat şi cinele festive pe care le avem în serile acestea", a declarat Iuliana Tasie - manager hotel 4 stele.

Anul trecut, peste două milioane de turiști au vizitat stațiunile de la mare şi au cheltuit peste 500 de milioane de euro doar pentru cazare.

