De ce ajung oamenii să ucidă? Întrebarea care i-a construit cariera în Marea Britanie criminologului Dan Rusu

Un român de doar 32 de ani și-a construit o carieră remarcabilă în Marea Britanie încercând să răspundă unei întrebări dificile: ce îl determină pe un om să ucidă? Dan Rusu este doctor în criminologie, lector la Universitatea din Birmingham și unul dintre specialiștii români care și-au câștigat respectul în domeniu la nivel internațional. După zece ani de cercetare printre condamnați pentru omor, expertiza sa este astăzi căutată de presa britanică și de criminologi din toată Europa. Am fost curioasă să-l cunosc, să-i aflu povestea și să văd pe viu pasiunea cu care vorbește despre profesia sa.

Povestea lui Dan a început în Bacău, departe de studiourile grandioase ale BBC. Un adolescent rebel, care și-a dorit să intre mai ușor în mintea celor din jur și care în timp și-a transformat pasiunea în profesie.

"Am petrecut suficient timp cu persoane care poate erau în afara normelor sociale, acei copii antisociali, și întotdeauna m-am întrebat oare ce m-a atras către grupurile respective is it nature sau is it nurture, cum spune englezul? Este ceva biologie să fiu atras de aceste grupuri sau ține de mediul înconjurător? Și asta este, de fapt, întrebarea în criminologie" explică Dan Rusu, criminolog și lector la Universitatea Birmingham.

Curiozitatea i-a purtat pașii până în Anglia, unde oferta de studii în acest domeniu era extrem de bogată. A urmat un masterat în Glasgow și un doctorat la Birmingham, dar a rămas mereu cu gândul la "acasă".

Articolul continuă după reclamă

"Anglia este ca o casă, dar să știi că de fiecare dată când vin în București, când aterizez la Otopeni, simt că o greutate mi se ia de pe umeri. Și blocurile noastre gri îmi amintesc de copilărie. Dar e ceva în România care te face să te simți în siguranță" spune Dan Rusu.

Ce se întâmplă cu condamnaţii atunci când sunt eliberaţi

De mai bine de zece ani lucrează printre deținuți periculoși. Urmărește în special felul în care cei condamnați la ani grei de închisoare își reconstruiesc identitatea după eliberare.

"E foarte greu să accepți că ești un criminal, e foarte greu să internalizezi eticheta de criminal. Statul și societatea îl arată "tu ești un criminal", dar viziunea lui proprie vizavi de propria identitate nu este compatibilă cu identitatea publică, cea de criminal, și apare o disonanță între cele două" explică Dan Rusu.

Reabilitarea e văzută diferit în Marea Britanie. Nu constă în terapie unu la unu, ci într-un amplu proces care încearcă să redea societății un om vindecat, nu unul dornic de răzbunare.

"Am cunoscut bărbați care au ucis și care și-au reconstruit viața. Pentru a putea să trăiască cu vinovăția ireparabilității faptei, pentru că nu mai poți da o viață înapoi, încearcă să repare viețile altor oameni. Și o să-i vezi că își găsesc roluri în societate prin care încearcă să dea ceva înapoi societății." explică Dan Rusu.

Dan Rusu formează criminologide la 22 de ani

Cercetarea asiduă și rezultatele excepționale i-au adus un post de lector la catedra Universității din Birmingham. De la 22 de ani formează criminologi, iar cele mai importante posturi TV din Regat apelează la expertiza lui de fiecare dată când infracționalitatea șochează opinia publică.

"Dan Rusu, bine ai venit la emisiunea "Dosarele crimei. Cazuri nerezolvate". Ești unul dintre puținii oameni, nu doar din Marea Britanie, ci din Europa care a făcut cercetări despre oameni condamnați pentru crimă, care se întorc în comunitate după ce au luat o viață..." este primit Dan Rusu la BBC Scoția.

În spatele gratiilor, supraviețuirea cere o altă identitate, spune Dan. Iar după ani lungi de detenție, până și noțiunea de libertate își schimbă sensul.

"Penitenciarul te dezbracă de identități, de cine erai. Odată ce ai intrat în sistemul penitenciar, trebuie să îți pui o mască hipermasculină ca să poți supraviețui mediului hipervigilent de acolo. Dar după mulți ani de detenție, întrebarea pe care o adresez studenților mei: credeți că acea mască devine sau nu devine parte a identității acelei persoane?" spune Dan Rusu.

Din astfel de întrebări s-au născut răspunsuri care au schimbat multe destine. Și, chiar dacă trăiește la mii de kilometri distanță, Dan e atent la ce se întâmplă în România, ba chiar și-a adus și studenții în vizită aici. Are un singur sfat pentru autoritățile române.

"Secretul este să începem să vedem violența ca pe o problemă de sănătate publică, nu ca pe o una de ordine publică. Știu că sună puțin pompos, dar asta înseamnă să ne ducem în comunitățile cele mai afectate de violență, să înțelegem că violența este ca o boală care se ia și să ne axăm pe prevenție" mai spune Dan Rusu.