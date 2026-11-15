De ce este bine să pulverizezi oţet la uşa de la intrare. Trucul simplu care te scapă de o problemă din casă

Pulverizarea unei soluţii de apă şi oţet în zona uşii de la intrare poate fi o metodă simplă pentru a împiedica temporar furnicile să pătrundă în locuinţă. Oţetul ajută la curăţarea suprafeţelor şi poate întrerupe urmele chimice pe care insectele le folosesc pentru a se orienta.

Soluţie pe bază de apă cu oţet alb - Shutterstock

Furnicile pătrund adesea în locuinţe în căutare de hrană sau apă şi folosesc trasee bine stabilite pentru a se deplasa. În timpul deplasării, acestea lasă în urmă semnale chimice, numite feromoni, care le ajută pe celelalte furnici din colonie să le urmeze traseul, scrie Cronista.

Potrivit specialiştilor de la University of Minnesota Extension (UMN), curăţarea acestor trasee cu o soluţie slabă de apă combinată cu oţet poate întrerupe temporar activitatea insectelor şi le poate îngreuna orientarea.

De ce este recomandat să foloseşti oţet în zona uşii de la intrare

Principalul avantaj al oţetului este capacitatea de a curăţa urmele chimice lăsate de furnici pe suprafeţele pe care acestea circulă. Insectele folosesc feromonii pentru a identifica traseele către sursele de hrană şi apă, iar îndepărtarea acelor semnale le poate împiedica, cel puţin temporar, să urmeze aceeaşi rută.

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Din acest motiv, tocul uşii, plintele din apropiere şi zonele prin care furnicile pătrund în locuinţă sunt locurile ideale în care poate fi aplicată soluţia. Curăţarea acestor suprafeţe poate contribui la reducerea temporară a activităţii insectelor în apropierea intrării.

Metoda are însă limite. Specialiştii de la Universitatea din Minnesota precizează că cea mai eficientă modalitate de combatere a furnicilor este identificarea locului în care se află cuibul şi, atunci când este necesar, tratarea acestuia.

Prin urmare, oţetul poate fi folosit ca măsură complementară, dar nu reprezintă o soluţie care garantează dispariţia definitivă a furnicilor.

Ce alte beneficii are oţetul pentru curăţenia locuinţei

Pe lângă utlizarea sa pentru îndepărtarea urmelor lăsate de furnici, oţetul alb poate fi folosit şi pentru anumite activităţi de curăţenie în gospodărie.

Ghidul Cleaning Healthy, Cleaning Green, publicat de University of Georgia Cooperative Extension, descrie oţetul drept un acid slab care poate înlocui unele produse comerciale de curăţenie în anumite situaţii.

Datorită acidităţii sale, oţetul poate ajuta la îndepărtarea unor depuneri şi a murdăriei de pe anumite suprafeţe. În plus, poate reprezenta o alternativă la unele produse de curăţenie utilizate zilnic, cu condiţia ca materialele pe care este aplicat să suporte aciditatea.

Un alt avantaj este preţul accesibil. Oţetul se găseşte cu uşurinţă în comerţ şi poate fi diluat cu apă pentru diverse activităţi casnice.

Totodată, folosirea acestuia în zonele în care au fost observate furnici poate contribui la întreruperea temporară a traseelor urmate de insecte.

Cum se foloseşte corect oţetul pentru a împiedica furnicile să intre în casă

Pentru ca metoda să fie utilă, primul pas este identificarea locurilor prin care furnicile pătrund în locuinţă. Acestea pot intra pe sub uşă, prin crăpături sau de-a lungul marginilor tocului.

După identificarea traseului, se prepară o soluţie slabă din oţet alb şi apă. Amestecul se aplică pe o lavetă, cu ajutorul căreia se şterg suprafeţele compatibile pe care au fost observate insectele.

Nu este necesară pulverizarea oţetului în întreaga locuinţă. Curăţarea trebuie să se concentreze asupra zonelor în care au fost identificate traseele furnicilor.

În acelaşi timp, este importantă verificarea eventualelor fisuri sau deschideri care permit insectelor să pătrundă în interior.

Resturile alimentare din apropierea uşii trebuie îndepărtate, iar alimentele trebuie păstrate în recipiente închise, pentru a nu atrage furnicile.

Ce recomandă specialiştii pentru a preveni reapariţia furnicilor

Specialiştii de la Universitatea din Minnesota recomandă şi alte măsuri pentru limitarea accesului furnicilor în locuinţă.

Printre acestea se numără astuparea crăpăturilor prin care insectele pătrund în casă şi îndepărtarea materialelor care ar putea favoriza formarea cuiburilor.

De asemenea, ramurile copacilor care ating locuinţa ar trebui scurtate, deoarece acestea pot deveni căi de acces pentru furnici.