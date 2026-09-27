De ce ne simțim mai obosiți toamna. Explicațiile medicilor și ce putem face pentru mai multă energie

Astenia de toamnă nu este doar un mit, ci poate fi răspunsul organismului la schimbarea de anotimp. Sezonul rece vine pentru unii dintre noi cu oboseală, lipsă de energie și mai puțin chef pentru activitățile de zi cu zi. Specialiștii spun că aceste stări pot dura câteva săptămâni. Mișcarea și o alimentație echilibrată ne pot ajuta să trecem mai ușor peste această perioadă.

Toamna nu se schimbă doar vremea, ci și ritmul nostru. Avem mai puține ore de lumină, petrecem mai mult timp în interior, iar programul se modifică după vacanțele și zilele lungi de vară. Stările de oboseală și lipsa de energie își fac loc în rutina de zi cu zi.

"Simt că am mai puțină energie. [...] Încerc să am o dietă cât mai echilibrată și să dorm cât mai regulat" spune o tânără.

Și Lavinia, în vârstă de 21 de ani, se confruntă cu această schimbare. Pentru ea, tranziția de la vară la sezonul rece vine, aproape în fiecare an, cu aceeași stare de epuizare.

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"Am simțit-o și eu în mod ciclic, cu venirea toamnei în fiecare an. Încerc să stau în lumină naturală atunci când se poate, când timp încă o aveam și de asemenea fac cât mai multe activități fizice, sport" povestește Lavinia.

"Toamna vine cu zile mai scurte și mai puțină lumină. Iar pentru mulți dintre noi, asta înseamnă mai multă oboseală, somnolență și mai puțină energie. Medicii spun că schimbarea anotimpului poate avea efecte reale asupra organismului" explică reporterul Observator Laura Ilioiu.

Cum combatem astenia de toamnă

"Corpului și creierului nu-i plac schimbările bruște, dar cele care vin în pași mici sunt mult mai ușor integrate și gestionate. Scade intensitatea luminii și atunci producția de serotonină începe să se diminueze, trebuie să intrăm în casă și să mergem la culcare mai devreme. Ne trezim mai obosiți în primele trei săptămâni, adaptarea se va face în mod treptat" spune Laura Bîrdeanu, medic psihiatru.

Mișcarea poate fi un aliat simplu împotriva oboselii.

"Astenia de toamnă poate mima stări de anemie sau alte stări de acest gen, inclusiv stresul cotidian. Este important cu cât zilele devin mai scurte să încercăm să ne expunem mai mult la soare. Exerciții fizice zilnice, o dietă echilibrată care să conțină fructe și legume" ne sfătuiește medicul Cristina Cornoiu.

Ce mâncăm ca să ne ajutăm organismul să lupte cu starea de oboseală

Și alimentația joacă un rol important. O dietă echilibrată, cu mese regulate și alimente variate, poate susține organismul în perioada de tranziție către sezonul rece.

"Să mâncăm de dimineață până seara alimente bogate în vitamina C, în antioxidanți, în uleiuri și grăsimi sănătoase. Fructele de sezon: mere, pere, struguri care sunt antioxidanți foarte buni" spune Anca Bodislav, nutriționist.

Studiile arată că aproximativ una din zece persoane poate avea simptome asociate schimbărilor de sezon.