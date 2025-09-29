Au venit să câştige o pâine în România şi au sfârşit tragic. Două tinere nepaleze, de 21 şi 24 de ani au murit în urma incendiului care a cuprins mansarda hotelului din Prahova unde lucrau. Imobilul nu avea autorizaţie ISU şi administratorul fusese amendat cu doar două săptămâni în urmă. Tot atunci s-a luat decizia închiderii hotelului până la intrarea în legalitate. 5 angajaţi se aflau dimineaţă în clădirea în care a izbucnit focul. Doar 3 au reuşit să se evacueze la timp.

Flăcări uriaşe şi mult fum. Incendiul a izbucnit în jurul orei 7 la hotel. 14 maşini de intervenţie ale pompierilor au fost imediat mobilizate la faţa locului.

"Au fost flăcări foarte mari şi cumva din zona acoperişului se pare că ar fi început", spune Daniel Apostol, primar Bărcăneşti.

"Maşinile de pompieri s-au dus până acolo, s-au întors, probabil n-au avut apă ca de obicei cum se întâmplă la noi"

Articolul continuă după reclamă

"Un nor negru de fum. Am intrat aşa un pic în panică. Mai mulţi muncitori stăteau acolo", povestesc martorii.

Cinci angajaţi nepalezi erau în interior, în momentul izbucnirii incendiului. Doar trei au reuşit să iasă în grabă. Pentru două tinere nu s-a mai putut face nimic.

"Ferească Dumnezeu de așa ceva. Nenoricire mare, nu așa. Vă dați seama, au venit oamenii să muncească să câștige un bănuț și să nu se mai întoarcă acasă. Poate are familie are copii, e ceva de nedescris", povestesc martorii.

Incendiul ar fi pornit de la un cablu electric

Hotelul nu avea autorizaţie de securitate pentru incendiu şi fusese amendat, cu doar două săptămâni în urmă, de ISU. Tot atunci a fost şi suspendată activitatea, până la intrarea în legalitate. Nu avea hidranţi nici interiori, nici exteriori. Focul ar fi pornit de la un cablu electric.

"În data de 16 septembrie operatorul economic afectat de incendiu a fost controlat și s-au constatat mai multe deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor sancționate cu amendă în cuantum de 100.000 lei", spune Andreia Ursachi, purtător de cuvânt ISU Prahova.

"El a fost construit fără autorizaţie, conform unei expertize transmise a fost construit în anul 2019 şi edificat în anul 2023 ca și construcție p plus 2 plus m, adică în forma în care este şi acum", a declarat Daniel Apostol, primar Bărcăneşti.

Focul a fost stins după trei ore. Incendiul a afectat 500 de metri pătraţi, ultimul etaj şi mansarda clădirii.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰