Pompierii intervin luni dimineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel din localitatea Tătărani, judeţul Prahova.

UPDATE: O femeie a fost găsită carbonizată în mansardă. Pompierii sunt în căutarea celei de-a doua persoane dispărute.

UPDATE: Din informațiile primite de la fața locului, în momentul izbucnirii incendiului, în interior se aflau cinci persoane, din care trei s-au autoevacuat.

Pompierii caută persoanele dispărute.

Articolul continuă după reclamă

”Pompierii militari din Prahova intervin, la această oră, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un operator economic din comuna Bărcăneşti, satul Tătărani”, transmite IGSU.

Incendiul se manifestă la o clădire cu regim P+1, pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi. Clădirea afectată este un hotel.

Incendiul a fost localizat, nu mai există risc de propagare. În paralel, echipajele efectuează recunoaşteri pentru a verifica dacă în interior se află persoane surprinse de incendiu.

Pentru gestionarea situaţiei au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autocisternă, două autoscări şi un echipaj SMURD.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că AI va face serviciile bancare mai eficiente, dacă va înlocui angajaţii clasici? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰