De la festivaluri de lumini, la baluri mascate sau seri cu tematică de cazino, zeci de cluburi din Capitală se întrec în show-uri care mai de care mai spectaculoase pentru noaptea dintre ani. Fiecare a încercat să vină cu un concept cât mai atractiv pentru clienți şi sunt deja decorate pentru noaptea de Revelion.

Globuri disco, statui aurite sau măşti din secolul trecut. E decorul cu care organizatorii petrecerilor de Revelion din cluburile din Capitală vor surprinde în mai puţin de 24 de ore petrecăreţii. "Mi-am dorit să fie wow, să fie puțin mai luxury anul acesta. Dans, distracție, muzică bună și bucurie! Mi-a dorit ca anul acesta să fie ceva mai diferit, să marcheze altfel, să intru în 2026", spune o femeie.

Managerii cluburilor se inspiră de la marile evenimente din străinătate

Cei care vor să simta atmosfera New York-ului din anii '80 au ales pentru noaptea de Revelion o petrecere cu tematică disco. Decorul transformă clubul într-un adevărat ring de dans în ton cu tema aleasă. Și ținuta este obligatorie: bărbații - cămașă strălucitoare și pantaloni evazați, iar doamnele neapărat rochii cu paiete. Organizatorii au fost atenţi la toate detaliile pentru un party extravagant. "Suntem la etajul 17. De aici avem un view De 360 asupra Bucureștiului și cred că va fi punctul zero de looking așa către tot show-ul de artificii pe care îl va construi Bucureştiul în noaptea dintre ani", a declarat Alexandru Iancu, organizator.

Managerii cluburilor se inspiră de la marile evenimente din străinătate. "Vom avea o atmosfera foarte luxurianta, temartica din acest an va fi old Hollwood, adica va fi pe opulenta, lux, sampanie si show-uri. Vom avea acrobati, cabaret, loredana si taraful", a declarat Georgiana, director de imagine al unui club. "Pentru Revelion avem pregatita tematica studio 44, este un club legendar din anii 70 care a fost fondat in New York. Ne dorim ca invitatii sa intre cat mai mult in tematica", a declarat Ioana Alexe, director de imagine. Acest tânăr s-a hotărât chiar azi unde să-şi petreacă noaptea dintre ani. A venit special pentru spectacolul de cabaret.

Una dintre cele mai căutate în acest an a fost tematica de casino, inspirată din petrecerile nesfârşite din Las Vegas. "Vom întâmpina invitații într-un decor cu totul special. Peste 16.000 de luminițe vor întâmpina tot ceea ce noi vom pregăti anul acesta. Multe globul disco, aproximativ 200, inclusiv invitatul nostru special va respecta tema pe care am ales-o anul acest", a declarat Amalia Mihalachioiu, cofondator locaţie. "Pachetul inclusiv cu barul de stredi și caviar, decor special, open bar toată seara, entertainment", a declarat Vlad Mihalăchioiu, fondator locaţie. Şi pentru că luxul costă, intrarea pentru un cuplu costă începând de la 4.000 de lei.

