Surpriză de proporții pentru polițiștii din Făget, în timpul unei razii făcute vineri la piața de vechituri din oraș. Printre standurile cu haine, încălțăminte și electrocasnice la mâna a doua, oamenii legii au descoperit 10 cartușe calibru 5 mm, destinate pistoalelor automate.

Razie cu surprize în Făget. Printre pantofi și haine, poliţiştii au găsit muniţie din Austria la vânzare

Muniția era expusă la vânzare într-o simplă cutie de plastic, iar "comerciantul" era o femeie de 34 de ani. Verificările ulterioare au arătat că aceasta ar fi adus cartușele în România din Austria, împreună cu alte bunuri second-hand cumpărate de acolo.

Femeia a fost condusă la sediul Poliției Orașului Făget pentru audieri. Pe numele ei a fost deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar și pentru contrabandă calificată.

Ce spune Poliţia

La data de 26 septembrie 2025, în intervalul orar 08:00-12:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Făget și ai Secției 10 Poliție Rurală Făget, împreună cu inspectori ITM, reprezentanți ai Gărzii Forestiere și reprezentanți OPC, au desfășurat o razie pe raza de competență, având ca scop îmbunătățirea climatului de siguranță civică, prevenirea și combaterea activităților infracționale, creșterea vizibilității elementului polițienesc și diminuarea riscului rutier. În cadrul acțiunii au fost legitimate 186 de persoane și controlate 153 de autovehicule.

De asemenea, în urma activităților desfășurate au fost aplicate 85 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 20.825 de lei, dintre care 76 la OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în valoare de 18.225 de lei, 8 la Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, în valoare de 1.600 de lei și una la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare de 1.000 de lei.

Totodată, au fost constatate 2 infracțiuni, una pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și una pentru contrabandă calificată.

Polițiștii au retras 9 certificate de înmatriculare, au controlat 16 operatori economici și 4 agenți de pază, au efectuat 13 testări cu aparatul etilotest și 2 testări DrugTest, au verificat 16 societăți comerciale împreună cu reprezentanții ITM și OPC și un parchet de lemn pe raza comunei Pietroasa.

