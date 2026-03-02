Prima zi de primăvară a marcat şi sfârşitul vacanţei de schi pentru cei mici. În Bucovina, vremea superbă a ţinut cu ei, iar copiii s-au bucurat la maximum de ultimele momente de relaxare, înainte de a se întoarce în bănci. Surprinzător, aceştia s-au arătat nerăbdători să se întoarcă la şcoală.

În prima zi de primăvară, pârtia din Câmpulung Moldovenesc a fost acoperită de razele aurii ale soarelui, iar micii schiori s-au bucurat din plin de stratul generos de zăpadă.

Reporter: Ce simţi când eşti pe schiuri?

Fetiţă: Libertate.

Reporter: De cât timp schiezi?

Fetiţă: De la trei ani.

Reporter: Ce trebuie să ştii atunci când eşti pe schiuri?

Fetiţă: Să ştiu să fac virajele şi să stau cât mai aplecată.

Reporter: De ce?

Fetiţă: Pentru că dacă stau mai dreaptă pot să-mi pierd mai repede echilibrul.

Nici părinţii nu s-au dat înapoi când a venit vorba de distracţie.

"Am vrut cu copilul, dar el n-a mai vrut şi am profitat de ocazie", a spus un părinte.

Şi pentru că a fost ultima zi din vacanţa de schi, copiii s-au distrat, alături de părinţi, de dimineaţă până seara.

Reporter: A fost suficientă o săptămână de vacanţă?

Elev: Da.

Reporter: Gata, vrei înapoi la şcoală?

Elev: Da.

"Nu ştiu cât de pregătiţi suntem. Cred că sfârşitul vacanţei ne-a luat pe nepregătite. A dat şi căldura, da, e şi miros de primăvară şi nu prea... Nici noi nu ne-am întoarce, dacă am fi în locul lor. N-am fi atât de bucuroşi", a mărturisit un tată.

Un DJ a întreţinut atmosfera. Chiar dacă vacanţa este gata pentru toţi elevii, sezonul de schi continuă. Administratorii pârtiei din Câmpulung Moldovenesc spun că îi aşteaptă pe iubitorii sporturilor de iarnă să se bucure şi în zilele următoare de stratul generos de zăpadă de pe pârtie.

Pe pârtia din Câmpulung Moldovenesc, skipass-ul pentru adulţi costă 170 de lei, iar pentru copii - 110.

