Cartofii congelaţi pe care îi savurăm adesea în restaurante vin de peste mări şi ţări. În primele zece luni din 2025, România a importat peste 68 de mii de tone de cartofi congelaţi. Cea mai mare parte s-a dus în industria HoReCa. Importăm industrial şi cartofi proaspeţi. Din cauza vremii şi a costurilor de producţie, suprafeţele cultivate cu cartofi scad de la un an la altul.

Pai, chips sau întreg, cartoful congelat este vedeta incontestabilă a comenzilor în restaurante. Mâncăm, într-un an, în medie, câte 35 de porţii de cartofi prăjiţi de persoană. Industria HoReCa e, de ani buni, la mâna importurilor europene. Francezii şi polonezii fac bani româneşti.

"Într-un an de zile avem undeva la 300 de tone. Din păcate, n-am reuşit la producătorii români să găsim constanţa şi standardizarea de care avem nevoie şi avem unul dintre cei mai mari producători din lume, care are două unităţi de producţie în Franţa şi Polonia. Avem o creştere de achiziţie undeva la 25%", a declarat Marin Manea, manager burgerie.

În congelatoarele din supermarketuri găseşti cartofi congelaţi din toată Europa. Mai puţin din România.

Aproximativ 300 de camioane de cartofi congelaţi ajung în România în fiecare lună.

"Avem 25 de tipuri de cartofi congelaţi în mai multe forme - pai, spiralaţi, inele, bulete sau sticks. Cei mai cumpăraţi cartofi congelaţi sunt cartofii prăjiţi eco din Germania. Cartofii congelaţi provin exclusiv din import", a afirmat Matei Bădescu, director de achiziții al unui supermarket online.

În prezent, România are o singură fabrică de procesare a cartofului congelat şi nici aceea nu funcţionează. E adevărat, s-au deschis, în ultimii ani, mai multe făbricuţe mai mici, afaceri de familie sau parte a unor cooperative.

"Noi producem şi vindem în retailul modern. Datorită selecţiei, apare marfa calitatea a 2a care are o lovitură, o zgârietură. Cosntruind fabrica, vom putea să valorificăm şi această marfă, pe care efectiv noi în momentul în faţă maxim o dăm la ferme de animale deşi este un produs bun", a spus Sorin Huţanu, procesator legume congelate.

Ca alternativă la ce ne vând străinii congelat, multe restaurante caută să cumpere cartofi proaspeţi româneşti, gata ambalaţi.

"Avantajele sunt din punct de vedere al timpului pierdut în bucătărie și al spațiului și pe parte financiară. Pentru a curăța niște cartofi într-o bucătărie ai nevoie de cameră separată pentru curățare, de un angajat, dacă alegi o variantă de genul acesta, primești produsul gata făcut. Aceștia nu sunt recongelați, sunt refrigerați, termenul de valabilitate este de 2-4 zile", a afirmat Teodora Drumea, reprezentant fabrică de ambalare cartofi.

România a avut anul trecut cea mai slabă recoltă de cartofi din ultimii 15 ani, iar speranţa nu încolţeşte nici în 2026. Seceta, preţurile mari şi concurenţa importurilor îi fac pe fermieri să renunţe la tot mai multe suprafeţe cultivate cu leguma preferată a românilor.

