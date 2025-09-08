Incident grav la Teatrul Maghiar din Timișoara. O actriță a ajuns la spital după ce o piesă de decor a căzut peste ea în timpul unei repetiţii. Instituția a anunţat că a început o anchetă internă, dar și o cercetare disciplinară pentru a afla cum s-a ajuns aici.

Actorii Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" din Timișoara repetau aseară pentru spectacolul "Chicago", când o bară de fier cu elemente de decor s-a desprins și a lovit-o pe una dintre actrițe. Femeia a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe.

Surse din interiorul unității de cultură spun că angajații ar fi atras atenția încă de vineri, că sunt probleme la decor. Rănită a fost actrița Edina Foltányi, iar accidentul s-a petrecut în jurul orei 21 și imediat a fost demarată o închetă internă, iar repetițiile suspendate. Vorbim despre aceeași scenă unde, în februarie 2024, a fost rănită și o actriță de la Teatrul German de stat.

În acest caz a fost informat și inspectoratul teritorial de muncă Timiș, ai cărui reprezentanți urmează să ajungă astăzi la teatru, tocmai pentru a verifica cele petrecute. În plus, vor fi cercetate atent, spune managerul Teatrului Maghiar, toate elementele de decor și echipamentele scenice.

