Dedeman va deschide primul magazin în Republica Moldova: "Este o piaţă cu potenţial real de dezvoltare"

Dedeman, companie românească de bricolaj și materiale de construcții, anunță o extindere strategică în Republica Moldova, unde intenționează să deschidă un magazin, fără a menționa încă data inaugurării, informează News.ro.

"Dedeman, retailer pe piaţa materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare, cu capital 100% românesc, îşi extinde operaţiunile în Republica Moldova printr-o investiţie strategică ce va genera locuri de muncă şi va consolida climatul de afaceri regional. Decizia de a pătrunde pe piaţa Republicii Moldova a fost luată de conducerea Dedeman în urma unei întâlniri cu prim-ministrul Dorin Recean şi alţi oficiali ai Guvernului de la Chişinău, un guvern pro-european, dinamic şi dedicat reformelor, care promovează stabilitatea şi oportunităţile pentru investitorii străini", anunţă compania.

Prezenţa Dedeman peste Prut va consolida legăturile economice româno-moldoveneşti şi va confirma atractivitatea Republicii Moldova pentru investiţii majore.

Dedeman pariază pe dezvoltarea Moldovei

"Republica Moldova este o piaţă cu potenţial real de dezvoltare, care demonstrează că este pregătită să devină parte a Uniunii Europene. Această investiţie reflectă încrederea noastră în viitorul, stabilitatea şi perspectivele economiei locale, dar şi dorinţa de a contribui la dezvoltarea comunităţii, prin experienţa şi resursele pe care le-am acumulat în România", a declarat Dragoş Pavăl, preşedintele Dedeman.

Cu o reţea de 64 de magazine la nivel naţional, Dedeman îşi continuă expansiunea. Până la finalul acestui an, va fi inaugurat magazinul din Mediaş, al 65-lea al reţelei, iar în 2026 un nou magazin îşi va deschide porţile la Giurgiu, bifând astfel prezenţa Dedeman în toate judeţele ţării.

"Pasul peste Prut reprezintă aşadar o completare firească a strategiei de dezvoltare a companiei. Pentru noi, decizia de a veni în Republica Moldova nu este doar o mişcare de business, ci o împlinire a unei dorinţe mai vechi. Faptul că Dedeman îşi are originile la Bacău, la circa 150 km de graniţă, a făcut ca această extindere să fie considerată, încă de la început, un pas natural. Ne dorim să le oferim vecinilor noştri o experienţă de cumpărare modernă şi accesibilă, la standardele cu care i-am obişnuit pe clienţii din România, contribuind astfel la dezvoltarea economiei locale", a subliniat Dragoş Pavăl.

Pavăl Holding, pe piețele externe de doi ani

Primele investiţii externe ale grupului Pavăl Holding au fost realizate în anul 2023, în domeniul turismului. În 2025, fraţii Pavăl au consolidat această deschidere internaţională prin achiziţia lanţului de bricolaj Praktiker Hellas din Grecia, fiind una dintre cele mai importante tranzacţii din regiune.

"Intrarea pe piaţa din Republica Moldova reprezintă, astfel, o continuare firească a acestei viziuni de dezvoltare regională. Credem cu adevărat în potenţialul nemărginit al acestei ţări şi în drumul său european", mai spune Dragoş Pavăl.

Dedeman are 64 de magazine fizice şi magazin online; 5 centre logistice, parc auto propriu; o cifră de afaceri de 2,65 miliarde de euro şi peste 13.500 de angajaţi.

