Deep fake cu Raed Arafat, care spune că s-a vindecat cu ajutorul unui produs "minune". Avertismentul MAI

Ministerul Afacerilor Interne a atras atenţia că în ultima perioadă circulă pe internet un clip deep fake, în care şeful SDU, Raed Arafat ar apărea prezentându-şi cazul personal. El susţine că ar fi fost bolnav de diabet şi s-ar fi vindecat datorită unei presupuse "descoperiri personale revoluţionare".

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 15:26
Deep fake cu Raed Arafat, care spune că s-a vindecat cu ajutorul unui produs "minune". Avertismentul MAI

"Atenţie la clipurile virale cu 'descoperiri miraculoase'. În ultima perioadă circulă un clip deep fake în care Dr. Raed Arafat , secretar de stat în MAI şi şef al DSU, apare prezentându-şi cazul personal, susţinând că ar fi fost bolnav de diabet şi s-ar fi vindecat datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluţionare, Regenerarea metabolică a vaselor de sânge şi a pancreasului", scrie Ministerul de Interne într-o postare pe Facebook. 

Potrivit ministerului, clipul mai include şi afirmaţii despre autopsiile pe care le-ar fi efectuat, de unde ar fi văzut probleme cauzate de diabet, în condiţiile în care ”specialitatea sa este anestezie şi terapie intensivă, nu medicină legală sau anatomie patologică”.

"La final, clipul încearcă să convingă audienţa să completeze un tabel cu datele personale pentru a cumpăra un presupus produs 'minune' contra cost. Aceasta este o tentativă de fraudă şi un deep fake grosolan", precizează MAI.

Cum identificăm un deep fake. Recomandările MAI

Ministerul arată şi cum să identifici un deep fake:

1. Verifică sursa: clipul vine de la o publicaţie oficială sau doar de pe conturi dubioase?

2. Uită-te la detalii vizuale: feţe sau mişcări nenaturale, sunet sau sincronizare a buzelor ciudată.

3. Atenţie la cereri de date personale sau bani: acestea sunt semn clar de fraudă.

Ministerul de Interne vine şi cu recomandări:

1. Nu oferi niciodată datele personale online pentru produse "minune".

2. Nu lua decizii medicale bazate pe clipuri virale sau pe "experienţe personale" prezentate în online.

3. Pentru diabet şi alte afecţiuni, urmează tratamentul prescris de medicul specialist.

4. Raportează clipuri suspecte pe platformele de social media pentru a preveni răspândirea lor.

"Nu da date personale şi nu înlocui tratamentele prescrise de medic cu clipuri virale. Sănătatea nu se vindecă cu miracole online", menţionează MAI. 

