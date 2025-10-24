Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Exclusiv Demolarea stadionului Dinamo, blocată din nou. Care este termenul de completare a lucrării

Demolarea stadionului Dinamo este blocată din nou. În exclusivitate pentru Observator, Compania Naţională de Investiţii anunţă că nu poate da ordinul de începere a lucărilor pentru că primăria sectorului doi şi clubul sportiv nu au semnat cofinanţarea proiectului.

de Redactia Observator

la 24.10.2025 , 20:10

Primarul de sector susţine, însă, că acordul va fi încheiat la finalul lunii viitoare, în timp ce Dinamo nu a oferit un punct de vedere.

Şantierul de pe stadionul Dinamo nu poate să înceapă, deşi proiectul tehnic pentru demolare a fost aprobat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Primarul Sectorului 2 nu virează banii până nu este gata proiectul pentru construirea unei zone dedicate locuitorilor din sector, în jurul viitorului stadion.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cofinanţarea va fi semnată, însă, în scurt timp, anunţă primarul Sectorului 2.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit proiectului, demolarea va dura şase luni, dublu faţă de timpul prevăzut în contract. Va fi nevoie de lucrări suplimentare - ridicarea unui zid de sprijin pentru Spitalul de Urgenţe Floreasca şi mutarea unei conducte de termoficare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Proiectul noului stadion a fost aprobat primăvara trecută. Include demolarea arenei vechi de 74 de ani şi construirea uneia noi, cu 25.000 de locuri, spaţii de cazare pentru sportivi, săli de antrenamente pentru mai multe discipline sportive şi un centru de recuperare.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

dinamo stadion compania nationala de investitii ionut lupescu demolare dinamo demolare stadion
Înapoi la Homepage
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu”
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu”
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi făcut modificări de structură în apartament?
Observator » Evenimente » Demolarea stadionului Dinamo, blocată din nou. Care este termenul de completare a lucrării