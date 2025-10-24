Demolarea stadionului Dinamo este blocată din nou. În exclusivitate pentru Observator , Compania Naţională de Investiţii anunţă că nu poate da ordinul de începere a lucărilor pentru că primăria sectorului doi şi clubul sportiv nu au semnat cofinanţarea proiectului.

Primarul de sector susţine, însă, că acordul va fi încheiat la finalul lunii viitoare, în timp ce Dinamo nu a oferit un punct de vedere.

Şantierul de pe stadionul Dinamo nu poate să înceapă, deşi proiectul tehnic pentru demolare a fost aprobat.

Primarul Sectorului 2 nu virează banii până nu este gata proiectul pentru construirea unei zone dedicate locuitorilor din sector, în jurul viitorului stadion.

Cofinanţarea va fi semnată, însă, în scurt timp, anunţă primarul Sectorului 2.

Potrivit proiectului, demolarea va dura şase luni, dublu faţă de timpul prevăzut în contract. Va fi nevoie de lucrări suplimentare - ridicarea unui zid de sprijin pentru Spitalul de Urgenţe Floreasca şi mutarea unei conducte de termoficare.

Proiectul noului stadion a fost aprobat primăvara trecută. Include demolarea arenei vechi de 74 de ani şi construirea uneia noi, cu 25.000 de locuri, spaţii de cazare pentru sportivi, săli de antrenamente pentru mai multe discipline sportive şi un centru de recuperare.

