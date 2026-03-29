Orice poftă am avea, fie că vorbim despre mâncare thailandeză sau indiană, astăzi găsim aproape orice, chiar aici, la noi în ţară. Însă, printre atâtea gusturi internaţionale, ce se mai întâmplă cu reţetele tradiţionale, scrise în caietul bunicii? Mâncarea românească merită să fie redescoperită şi dusă mai departe. Şi asta fac, an de an, studenţii şi elevii care participă la un concurs inedit, organizat la Universitatea de Ştiinţele Vieţii din Iaşi. Ce am găsit acolo? De toate!

Se numeşte prăjitură Straturi de aur. Nu are foiţa aurită dar, cu siguranţă, reţeta veche de decenii o face o comoară. Această studentă a găsit-o în caietul cu bucate al bunicii, iar gustul a cucerit rapid pe toată lumea. Este doar unul din cele peste 90 de preparate tradiţionale vechi româneşti, cu care elevii şi studenţii din toată ţara s-au prezentat la concurs. Aceşti tineri din Satu Mare, de exemplu, au venit cu o prăjitură secuiască.

"Este un aluat crescut, cu nucă, cu sirop de zahăr. Chiar dacă avem la momentul actual produse mai sofisticate, contează foarte mult să apreciem şi mâncările vechi", spune o tânără. Pentru cine nu ştia, una din cele mai vechi reţete de pe teritoriul românesc este cea de colivă. Datează din secolul al patrulea. Nu are origini româneşti, aşa cum am fi tentaţi să credem, ci din Grecia. Era ofrandă adusă zeilor. Se spune că grâul aduce rod doar atunci când e efectiv folosit, când moare. În cazul de faţă, când este fiert şi îndulcit.

Şi pentru că se apropie Paştele, alții au mizat pe drob sau iepure. "Pe lângă ce ingrediente sunt, care sunt elementele care îl fac produs tradiţional, conform regulamentului, ei trebuie să ne prezinte şi o povestea produsului pe care ar fi trebuit să o găsească de la bunicii sau străbunicii lor, sau de la cine au primit reţeta aceasta tradiţională", a declarat organizatorul evenimentului. Tineri din 23 de licee au călcat pragul concursului, aflat la a opta ediţie.

