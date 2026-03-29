Video Reţetele bunicii, reinventate de studenţi: "Contează foarte mult să apreciem şi preparatele vechi"

Orice poftă am avea, fie că vorbim despre mâncare thailandeză sau indiană, astăzi găsim aproape orice, chiar aici, la noi în ţară. Însă, printre atâtea gusturi internaţionale, ce se mai întâmplă cu reţetele tradiţionale, scrise în caietul bunicii? Mâncarea românească merită să fie redescoperită şi dusă mai departe. Şi asta fac, an de an, studenţii şi elevii care participă la un concurs inedit, organizat la Universitatea de Ştiinţele Vieţii din Iaşi. Ce am găsit acolo? De toate!

de Clara Mihociu

la 29.03.2026 , 08:12

Se numeşte prăjitură Straturi de aur. Nu are foiţa aurită dar, cu siguranţă, reţeta veche de decenii o face o comoară. Această studentă a găsit-o în caietul cu bucate al bunicii, iar gustul a cucerit rapid pe toată lumea. Este doar unul din cele peste 90 de preparate tradiţionale vechi româneşti, cu care elevii şi studenţii din toată ţara s-au prezentat la concurs. Aceşti tineri din Satu Mare, de exemplu, au venit cu o prăjitură secuiască.

Tineri din 23 de licee au călcat pragul concursului, aflat la a opta ediţie

"Este un aluat crescut, cu nucă, cu sirop de zahăr. Chiar dacă avem la momentul actual produse mai sofisticate, contează foarte mult să apreciem şi mâncările vechi", spune o tânără. Pentru cine nu ştia, una din cele mai vechi reţete de pe teritoriul românesc este cea de colivă. Datează din secolul al patrulea. Nu are origini româneşti, aşa cum am fi tentaţi să credem, ci din Grecia. Era ofrandă adusă zeilor. Se spune că grâul aduce rod doar atunci când e efectiv folosit, când moare. În cazul de faţă, când este fiert şi îndulcit. 

Şi pentru că se apropie Paştele, alții au mizat pe drob sau iepure. "Pe lângă ce ingrediente sunt, care sunt elementele care îl fac produs tradiţional, conform regulamentului, ei trebuie să ne prezinte şi o povestea produsului pe care ar fi trebuit să o găsească de la bunicii sau străbunicii lor, sau de la cine au primit reţeta aceasta tradiţională", a declarat organizatorul evenimentului. Tineri din 23 de licee au călcat pragul concursului, aflat la a opta ediţie.

Clara Mihociu
Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate.

iasi studenti festival retete
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Un român a ajuns în Siberia, la -50 grade, cu o mașină veche de 26 de ani
Un român a ajuns în Siberia, la -50 grade, cu o mașină veche de 26 de ani
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
