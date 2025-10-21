O clipă de neatenție a fost de ajuns pentru a curma vieţile a doi soţi pe centura municipiului Beiuș în judetul Bihor.

Potrivit martorilor, bărbatul în vârstă de 85 de ani, care sa afla la volanul maşinii nu s-ar fi asigurat la intrarea pe drumul principal, moment în care a fost lovit din plin.

În urma impactului, el şi soţia sa de 81 de ani, pasager pe locul din dreapta, au rămas încarceraţi. Salvatorii care au ajuns la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva.

Alte trei persoane au fost rănite în accident: una a fost transportată la spital, iar celelalte două au primit îngrijiri la fața locului. Traficul a fost blocat ore întregi, iar circulaţia s-a desfăşurat pe o singură bandă.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰