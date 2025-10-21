Antena Meniu Search
Video Destin frânt într-o clipă de neatenţie. Soţ şi soţie, morţi într-un accident cumplit în Beiuş

O clipă de neatenție a fost de ajuns pentru a curma vieţile a doi soţi pe centura municipiului Beiuș în judetul Bihor.

de Redactia Observator

la 21.10.2025 , 08:12

Potrivit martorilor, bărbatul în vârstă de 85 de ani, care sa afla la volanul maşinii nu s-ar fi asigurat la intrarea pe drumul principal, moment în care a fost lovit din plin.

În urma impactului, el şi soţia sa de 81 de ani, pasager pe locul din dreapta, au rămas încarceraţi. Salvatorii care au ajuns la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva.

Alte trei persoane au fost rănite în accident: una a fost transportată la spital, iar celelalte două au primit îngrijiri la fața locului. Traficul a fost blocat ore întregi, iar circulaţia s-a desfăşurat pe o singură bandă.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bihor accident morti familie
