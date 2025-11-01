O femeie de 67 de ani a murit în urma unui incendiu produs noaptea trecută la un apartament din orașul Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud.

Destin tragic pentru o femeie din Bistrița-Năsăud, arsă de vie în apartamentul cuprins de flăcări - Shutterstock

Noaptea trecută, polițiștii din cadrul Poliției orașului Sângeorz-Băi au fost sesizați cu privire la producerea unui incendiu la un apartament.

După intervenția pompierilor și stingerea incendiului, polițiștii au constatat faptul că în apartament, o femeie de 67 de ani, a murit.

Trupul femeii a fost transportat la spital pentru efectuării necropsiei în vederea stabilirii cauzelor decesului.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Sângeorz-Băi continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, urmând să fie stabilite împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

