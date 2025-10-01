Atac şocant în Buzău. O farmacistă a ajuns direct pe masa de operaţie după ce a fost înjunghiată la muncă. Agresorul a spus la audieri că avea o relaţie cu femeia şi când ea l-a parasit, acesta s-a razbunat. Bărbatul, care a mai facut inchisoare, s-a predat singur când şi-a dat seama ce a făcut.

O scenă șocantă a avut loc la Buzău, unde o femeie de 41 de ani a fost atacată cu cuțitul chiar de bărbatul cu care avea o relație extraconjugală. Agresorul, un artist tatuator în vârstă de 44 de ani, a așteptat-o la farmacia unde aceasta lucra și a convins-o să iasă, sub pretextul unei discuții între patru ochi.

Cei doi au urcat în mașina victimei, iar aici discuția s-a transformat rapid într-un scandal. Femeia i-a spus că vrea să încheie relația, iar orbit de gelozie, bărbatul a scos un cuțit și a înjunghiat-o.

Martorii spun că au auzit țipete și strigăte de ajutor, iar victima, rănită grav, a reușit să iasă din mașină și să ceară sprijinul colegelor din farmacie. Acestea au sunat imediat la 112.

Femeia a fost transportată de urgență la Spitalul Județean Buzău, unde a intrat direct în sala de operații.

Când și-a dat seama ce a făcut, bărbatul s-a predat la poliție și a recunoscut agresiunea. La audieri, acesta a povestit că avea o relație ascunsă cu victima de peste trei ani și jumătate. Femeia, căsătorită de mai bine de două decenii și mamă a doi copii, ascunsese legătura de familie și de apropiați.

Vecinii și cunoscuții sunt șocați de tragedie: "Sigur a fost gelozie, nu altceva. Probabil erau concubini. Soțul ei lucrează în armată, au doi copii și păreau o familie frumoasă", a povestit o vecină, în lacrimi.

Procurorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. Agresorul riscă până la 10 ani de închisoare. Nu este pentru prima dată când ajunge în atenția autorităților: în 2005 a fost condamnat la un an de detenție pentru înșelăciune.

Val de violențe asupra femeilor

Cazul de la Buzău nu este unul izolat. Doar de la începutul anului au fost înregistrate peste 30.000 de cazuri de violență împotriva femeilor, iar polițiștii au emis aproape 10.000 de ordine de protecție. Statisticile sunt dramatice: 42 de femei au fost ucise în România în primele opt luni ale anului.

Cel mai recent caz este cel al unei tinere de 20 de ani din Neamț, ucisă prin înjunghiere de fostul concubin

