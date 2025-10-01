Antena Meniu Search
Un caz extrem de grav de violenţă împotriva femeilor este anchetat într-o localitate din Buzău. Acolo o farmacistă a fost înjunghiată în această dimineaţă de fostul ei partener cu care avusese o aventură extraconjugală. Bărbatul a convins-o pe femeia de 41 de ani să intre în maşina pe care o parcase în faţa farmaciei şi a atacat-o cu un cuţit.

de Cristina Niță

la 01.10.2025 , 13:51

Incidentul a avut loc azi dimineață, când femeia de 41 de ani s-a întâlnit cu bărbatul cu 3 ani mai mare ca ea în apropierea farmaciei în care aceasta lucrează.

La un moment dat, cei doi au început să se certe în mașină,iar individul a scos un cuțit și a înjunghiat-o pe femeie, provocându-i răni la nivelul toracelui. Cu ultimele puteri, victima s-a refugiat în farmacie, unde colegele ei au sunat la 112. Aceasta a fost preluată de ambulanță cu multiple leziuni, este internată la spitalul din Buzău, iar starea ei este gravă.

Se pare că cei doi ar fi avut o relație extraconjugală de aproximativ 4 ani. Idila s-a încheiat, însă bărbatul nu ar fi vrut să accepte. Agresorul a fost reținut acum de polițiști.

buzau famarcista injunghiata
Farmacistă înjunghiată de amant, în Buzău. Femeia a reuşit să scape cu ajutorul colegelor de serviciu