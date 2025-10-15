Deţinuţii care au făcut sită sistemul informatic al penitenciarului Târgu-Jiu au vrut să vândă pe darknet toate informaţiile secrete din reţea, inclusiv despre securitatea închisorilor. Breşa a fost atât de gravă, încât condamnații-hackeri puteau chiar să modifice pedepsele colegilor de celulă. După ce Observator a dezvăluit în exclusivitate acest scandal, Administraţia Penitenciarelor anunţă că incidentul este anchetat de structuri specializate în securitatea cibernetică.

Informaţiile despre breşa de securitate de la penitenciarul Târgu Jiu, difuzate în premieră de Observator, au fost confirmate şi completate de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare.

"Modifica sume de bani intrate sau ieşite, cumpărăturile de la deţinuţi, ştergea acţiunea de cumpărare a unor bunuri. Acei bani le veneau înapoi în cont. Lucrul ăsta l-a făcut frecvent inclusiv în alte penitenciare", a explicat Florin Şchiopu, preşedinte de sindicat.

Adică adăuga două, trei zerouri la totalul din cont. Un deţinut a făcut, astfel, într-o singură zi, cumpărături online de peste 10.000 de lei. Altul, aflat în spitalul penitenciar Dej, le-ar fi arătat poliţiştilor cât de uşor poate să modifice orice în calculatoarele din sistem. Potrivit sindicaliştilor, primele accesări neautorizate ale reţelei ar fi avut loc în iulie, informaticienii şi-au dat seama în septembrie, iar Administraţia Naţională a Penitenciarelor a reacţionat abia acum.

Au vrut să vândă pe darknet secretele reţelei penitenciare

"Au fost dispuse imediat măsurile legale necesare pentru izolarea și remedierea situației. Până la acest moment (...) nu au mai fost înregistrate evenimente similare", se arată într-un comunicat oficial.

Cel care a spart rețeaua este condamnat pentru fraude informatice şi ar avea legături cu temuta grupare de hackeri Anonymous. Pentru el a fost o joacă să intre în calculatoarele poliţiştilor prin interfaţa unui infochioşc din penitenciar.

Logările neautorizate în reţea însumează peste 300 de ore, timp în care ar fi fost modificate sau alterate mii de date.

