Accident cumplit în județul Suceava. Un bărbat a murit, după ce maşina în care se afla s-a izbit de un alt autoturism. În urma impactului violent, victima a rămas prinsă între fiarele contorsionate.

Un bărbat a murit, iar alte două persoane au fost rănite și au ajuns la spital după un grav accident care s-a petrecut joi seară la Horodnic de Jos.

Un mort și doi răniți, după un cumplit accident în Suceava

Două autovehicule s-au ciocnit puternic, iar în urma impactului un bărbat a rămas încarcerat. Scos cu greu dintre fiarele contorsionate ale autoturismului, inconştient, acestuia i s-au aplicat manevre de resuscitare, însă fără rezultat, medicii fiind nevoiți să declare decesul.

Celelalte două persoane implicate în accident au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Rădăuți cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2 cu sprijinul a două echipaje SAJ.

Poliţiştii au deschis o anchetă.

