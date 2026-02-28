Un accident cu un octogenar la volan reaprinde dezbaterile despre vârsta limită până la care suntem apţi de condus. Un bărbat de 85 de ani a pierdut controlul volanului şi a izbit două maşini înainte să se oprească într-un bloc. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Poliţiştii au avut însă nevoie de translator ca să poată sta de vorbă cu bătrânul, omul nu părea să îi audă. Instructorii auto sunt de părere că legea este prea permisivă şi că de la o vârstă încolo, şoferii ar trebui verificaţi medical mai des. Şi verificate ar trebui să fie şi clinicile care dau avize medicale pe bandă rulantă.

Poliţist: Bună ziua. Aţi consumat alcool ceva? Nu aude. Nu aţi consumat alcool, nu?

Bărbat: Nu prea aude el.

Poliţist: Deci e nasol dacă nici n-aude.

Deşi sunt nici doi paşi între ei, şoferul de 85 de ani nu pare să aibă vreo reacţie la vorbele poliţistului. Tocmai ce a lovit două maşini parcate. Un accident minor, fără victime, dar ce s-ar fi întâmplat dacă pe trotuar treceau pietoni? Poliţistul se întoarce către soţia domnului: ea e cea care îi poate răspunde la întrebări.

Poliţist: E băut domnul?

Soţie: Cum să fie baut? E şi nemâncat dacă vreţi să ştiţi.

Poliţist: Dar nu aude probabil.

Soţie: Cam greu aude.

Poliţist: Ar trebui să lase volanul deocamdată. Nu are treabă cu şofatul.

Asta spun şi cei care au privit imaginile devenite virale. "Faptul că nu auzi îţi taie un picior să zic aşa. Nu mai eşti conştient de mediul înconjurător. Ar fi bine să verificăm constant aceste reflexe. La şoferii profesionişti de exexmplu se fac aceste controale anual", explică un instructor auto.

Şofatul implică coordonarea mai multor simţuri: văz, auz şi reflexele pe care le avem. Unele mai lente sau rapide, iar în momentul în care lipseşte unul dintre simţuri, şofatul devine un real pericol. Un pericol ignorat de cei care eliberează avize medicale fără controale riguroase. În sertarele Camerei Deputaţilor zace, sub formă de proiect, o iniţiativă care i-ar obliga pe şoferii care au împlinit 80 de ani să meargă la medic din doi în doi ani.

"Asta e o problemă că nu se mai testează decât fişa medicală, dar examenul psihologic nu", a declarat Ionuț Timofte - instructor auto. Şoferul de 85 de ani a fost amendat cu 810 lei şi a rămas fără certificatul de înmatriculare. Poliţiştii i-au recomandat să-şi refacă examenul medical.

