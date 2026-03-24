Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European în cazul cererii de ridicare a imunității
Diana Șoșoacă este audiată astăzi, începând cu ora 11:00, în Parlamentul European, în cazul cererii de ridicare a imunității, în urma solicitării Parchetului General al României.
Conform procedurii, audierea se face de către Comisia pentru afaceri juridice (JURI). Ulterior, comisia va întocmi un raport care va fi supus votului membrilor. Dacă va fi adoptată, decizia va merge în plenul Parlamentului European, unde un vot ar putea fi programat în aprilie.
Amintim că Parchetul General a solicitat, în septembrie anul trecut, Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă pentru anchetarea ei pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care promovarea de idei și doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, lipsire de libertate în mod ilegal, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război, promovarea ideilor antisemite, negarea sau minimalizarea Holocaustului, ultraj.
Șoșoacă a negate acuzaţiile şi susţine că solicitarea de ridicare a imunității sale reprezintă "o tentativă de execuție politică".
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰