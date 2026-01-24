Crima între copii din Timiş scoate la iveală noi detalii terifiante. Agresorul de 13 ani a fost depistat pozitiv la droguri, la testele făcute la audieri. În plus, acelaşi copil care nu răspunde penal pentru oribila faptă, i-a trimis victimei un mesaj a doua zi după ce l-a îngropat pe Mario pentru a părea nevinovat în faţa anchetatorilor. Cu toate astea, e liber pentru că nu are vârsta pentru a răspunde penal. Apropiaţii lui Mario cer schimbarea legii astfel încât minorii sub 14 ani să plătească pentru faptele lor.

Concluziile medicilor legişti arată sălbăticia crimei din Timiş. Mario a fost atacat cu un topor şi cu propriul cuţit. Călăi i-au fost chiar prietenii de la şcoală, un băiat de 15 ani şi altul de 13, care le-au mărturisit procurorilor că au făcut totul mânaţi de invidie.

Unchiul lui Mario, care este poliţist, a smuls prima mărturisire. L-a abordat pe băiatul de 13 ani pentru că nu îşi găsea nepotul şi a simţit imediat că ceva este în neregulă.

Bărbatul a apelat la un truc de poliţist. I-a zis copilului că s-au ridicat urme de ADN de pe borseta victimei. Şi că este doar o problemă de timp până ca ucigaşul să fie identificat. Abia atunci băiatul a spus totul. Plănuise crima cu complicele său de 15 ani încă de la sfârşitul anului trecut.

Articolul continuă după reclamă

Tentativă cinică de a induce anchetatorii în eroare

Cei doi au apelat la alt copil de 15 ani pentru a îngropa cadavrul pe câmp.

Şi nu doar că au premeditat crima, dar au încercat să îşi ascundă şi urmele. A doua zi după crimă, băiatul de 13 ani i-a trimis mesaje lui Mario în care îl întreba ce face și unde este. Spera astfel să scape de anchetatori.

Potrivit surselor Observator, analizele au confirmat că băiatul de 13 ani era drogat când a comis faptele. El ar fi avut urme de canabis în sânge.

Informaţia a ajuns şi la DIICOT, unde s-a deschis un dosar penal in rem pentru trafic şi consum de droguri de risc, dar şi deţinere. Procurorii trebuie să stabilească acum de unde a procurat copilul de 13 ani cannabis.

Dar în timp ce complicii săi sunt în arest, el e liber. Potrivit legii, nu va răspunde niciodată penal pentru faptele lui pentru că nu are 14 ani. El va fi doar monitorizat de asistenţi sociali şi psihologi. Iar la cererea familiei lui, va face şcoală online şase luni.

Furie în comunitate şi apel pentru schimbarea legii

"Dacă familia nu colaborează şi nu respectă toate măsurile instituite de noi, atunci există inclusiv riscul ca să se instituie o măsură de protecţie instituţionalizată, adică copilul să fie luat în plasament", a declarat Smaranda Marcu, DGASPC Timiş.

Vestea că asasinul de 13 ani nu va păţi nimic a pus pe jar comunitatea.

În online s-a creat o petiţie unde se cer pedepse cu închisoarea de la vârsta de 10 ani, pentru omor. Legea Mario a adunat deja zeci de mii de semnături.

Modificarea legii este însă puţin probabilă, dat fiind că România este semnatară a Convenţiei Europene a Drepturilor Copilului.

Trupul lui Mario a fost depus ieri la capela din localitate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Autorităţile, în alertă

Surse Observator spun că bărbatul urmează să fie eliberat în curând şi ar fi plănui să se răzbune. O grijă în plus pentru autorităţi.

"Acest copil are interdicţia de a lua legătura direct sau indirect cu ceilalţi minori implicaţi în eveniment precum şi cu membrii sau familiile acestora sau cu familia victimei", a anunţat Smaranda Marcu.

Mario va fi înmormântat astăzi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰