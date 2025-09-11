Măsurile de austeritate lovesc dur în anumite categorii de bugetari. Direcţiile de Protecţie a Copilului din mai multe judeţe din ţară nu mai au bani. În Vrancea, de exemplu, salariaţii şi-au primit doar o treime din ultimul salariu. Reforma bugetară loveşte dur şi în beneficiarii sistemului de asistenţă socială. În anumite judeţe nu mai sunt fonduri nici pentru medicamente, nici pentru mâncarea celor vulnerabili.

Singura soluție pentru a depăși această perioadă ar fi să aibă loc rectificarea bugetară făcută de guvern cât mai repede, în luna septembrie. Este vorba despre o rectificare bugetară care în anii trecuți avea loc în lunile iulie sau august. Acesta este principalul motiv pentru care, la ora actuală, nu mai sunt bani în mai multe instituții publice din țară, cum ar fi direcțiile generale pentru protecția copilului.

În Vrancea, angajaţii au primit doar 32% din valoarea salariului

În Vrancea, angajaţii au primit salariile la data de 9 septembrie, însă au primit doar 32% din valoarea totală. Practic, unii dintre ei au încasat aproximativ 1.400-1.500 de lei. Câțiva dintre angajaţi spun că sunt nevoiți să amâne plata ratelor, a facturilor, a utilităților și să păstreze banii doar pentru strictul necesar, mai ales că cei mai mulți dintre ei au și copii în întreținere.

Este vorba despre diminuarea salariilor de la directori până la asistenți maternali sau asistenți personali din județ. Probleme vor fi și la finalul acestui an, la finalul trimestrului bugetar, susţine președintele Consiliului Judeţean Vrancea. Acesta crede că va întâmpina aceeași situație: Consiliul Județean a alocat banii necesari, aproximativ 10%, dar restul de 90% trebuie să vină de la Guvern.

Probleme similare sunt în Vâlcea și Sibiu, acolo unde nu mai sunt bani pentru medicamente și pentru mâncarea celor aflați în grija direcțiilor pentru protecția copilului. Nu mai sunt bani pentru funcționarea acestor instituții și cu toții speră ca luna aceasta să se rezolve aceste probleme şi să vină banii de la bugetul de stat.

