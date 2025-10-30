Distrigaz anunță că are calitatea de suspect în ancheta penală privind explozia blocului din Rahova

Distrugere calificată. Este acuzaţia pentru care au fost reţinuţi un angajat de la Distrigaz şi alţi doi de la firma care ar fi trebuit să verifice instalaţia de gaze de la blocul din Rahova. Compania Distrigaz Sud a fost pusă ea sub acuzare, ca persoană juridică. Procurorii cer arestarea pentru cei trei.

Experţii desemnaţi în cadrul anchetei privind explozia din 17 octombrie, în cartierul Rahova, analizează cauzele exacte ale accidentului, acestea nefiind stabilite până în prezent, susţin oficialii Distrigaz Sud Reţele.

"În urma deciziei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti prin care s-a adus la cunoştinţa Distrigaz Sud Reţele calitatea de suspect în cadrul anchetei deschise ca urmare a exploziei produse în cartierul Rahova, la data de 17 octombrie, ne exprimăm mai jos, cu responsabilitate, poziţia. Înainte de toate, ne reafirmăm profunda solidaritate faţă de familiile victimelor, apropiaţii acestora şi toate persoanele afectate de această tragedie. Trei vieţi au fost pierdute, alţi oameni au fost răniţi, iar această durere ne obligă să dăm dovadă de cea mai mare transparenţă şi de un simţ profund al responsabilităţii. În acelaşi timp, reamintim că experţii desemnaţi în cadrul anchetei analizează cauzele exacte ale exploziei - care nu au fost încă stabilite, putând fi implicaţi o multitudine de factori, aşa cum a fost arătat în spaţiul public. În acest moment, nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului", susţin oficialii Distrigaz Sud Reţele.

Totodată, reprezentanţii Distrigaz susţin că au acţionat şi acţionează în conformitate cu normele legale şi cu obligaţiile de siguranţă care reglementează activitatea companiei.

"Avem încredere în statul de drept şi în capacitatea justiţiei de a desfăşura o anchetă riguroasă, imparţială şi aprofundată, care să stabilească responsabilităţile pe baza faptelor şi a legislaţiei aplicabile. În cadrul procedurilor judiciare, vom prezenta toate elementele şi apărările care demonstrează cu tărie conformitatea acţiunilor noastre. Dacă vor fi identificate şi demonstrate deficienţe, ne vom asuma întreaga responsabilitate. De asemenea, ne exprimăm deplina solidaritate cu toţi angajaţii Distrigaz Sud Reţele implicaţi în anchetă. Angajamentul nostru faţă de siguranţa persoanelor şi a bunurilor rămâne absolut", se mai precizează în document.

