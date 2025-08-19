Sunt probleme grave pe unul dintre cele mai mari noduri rutiere din România, cel de la Sebeş, unde se intersectează două autostrăzi, A1 şi A10. Pilonul uneia dintre bretele cedează, iar traficul a fost redirecţionat. Situaţia, semnalată încă de luna trecută, trebuie rezolvată până în noiembrie, când lucrarea va ieşi din garanţie. Pe şantier, echipa Observator a găsit doar doi muncitori. Şi aceştia se odihneau.

Aşa arată o zi de lucru pe şantierul de la Sebeş. Nodul rutier din localitate, unde ajung două mari autostrăzi A1 şi A10, a fost inaugurat în 2021.Între timp una dintre bretelele s-a fisurat, iar în pod au apărut crăpături uriaşe. Pentru că pericolul era uriaş, traficul a fost oprit.

Dialog halucinant pe șantier

Problemele s-au agravat la finalul lunii iulie. Atunci compania de drumuri a obligat constructorul italian să repare podul pe propria cheltuială până la finalul anului, pentru că lucrarea este în garanţie. Doar că muncitorii nu prea se grăbesc.

Reporter Observator: Dumneavoastră coordonaţi lucrările aici?

Coordonator şantier: S-ar putea!

Reporter Observator: Aţi venit să remediaţi problema.

Coordonator şantier: Da!

Reporter Observator: Cu doi muncitori care stăteau pe scări, la ţigară, când am venit noi.

Coordonator şantier: Nu fumează, din fericire, nu fumează. Beau bere!

În plus, pentru reprezentanţii constructorului nu ritmul lucrărilor pare că e problema, ci prezenţa echipei de filmare pe şantier.

CNAIR amenință cu sancțiuni

Oficialii din compania de drumuri spun că dacă lucrările vor fi tărăgănate, constructorul va avea de suferit.

"Dacă se întind excesiv, la un moment dat vom fi nevoiţi noi să intervenim şi să le oprim banii din suma depusă de garanţie", a declarat Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Lucrările dau peste cap traficul în zonă.

Toţi şoferii care vin dinspre Autostrada A1 dinspre Deva şi vor să treacă spre A10 nu o mai pot face direct, ci trebuie să coboare într-un sens giratoriu de pe drumul naţional. Pe aici nu trec doar şoferii de tranzit, ci şi cei din oraş astfel că la anumite ore coloanele se întind pe kilometri întregi.

Șoferii, revoltați: "Infrastructura e praf"

"Ori o problemă de la pământ, ori a fost proiectată prost. Se căpuşează totul. Se plătesc bani europeni degeaba", a spus o persoană.

"Infrastructura e praf! Toate autostrăzile sunt praf, numai denivelări. Toată lumea dă din umeri, aruncă vina unul pe altul", a adăugat alt şofer.

Lotul de autostradă care include şi nodul rutier a costat aproape 550 de milioane de lei. România are acum 1 319 km de autostrăzi şi drumuri expres.

