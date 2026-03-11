Recuperarea medicală e boală grea în România. Şedinţele de kinetoterapie gratuite, care ar trebui să vindece durerile, se fac doar pe hârtie. În realitate, pacienţii stau luni întregi, aşteptând să prindă o programare decontată de stat, strângând din dinţi. Iar când durerea nu mai poate aștepta, soluția rapidă vine cu un preț: tratamentul plătit din propriul buzunar.

Pentru mulți pacienți, recuperarea medicală începe... în agonie. În spitalele de stat, o programare se prinde, cu noroc, în câteva luni.

"Un termen cam lung având în vedere că am nişte dureri groaznice. O să caut în privat pentru că am nişte dureri de mă trezesc şi pe timp de noapte", explică o femeie.

"Programările destul de lungi. Te doare acum şi te faci bine peste două luni. Am fost şi la privat că am fost nevoit să mă duc. Dacă a fost nevoiue urgent m-am dus şi la privat", a explicat un bărbat.

Articolul continuă după reclamă

În multe clinici, şedinţele care ar trebui să vindece durerile, mai degrabă le prelungesc. Explicaţia? Cererea e prea mare, resursele prea puţine.

"Sunt convins că este deficitat la nivel național. La noi problema este că ar trebui... probabil să lucrăm în două schimburi. Acum, din păcate, sunt doar doi medici. Programul este până la ora 15:00, de dimineață până la ora 15:00", explică Cristian Bălălău, manager Spitalul Sf. Pantelimon.

Medicii spun că recuperarea ar trebui începută cât mai repede după intervenții sau traumatisme. În caz contrar, pacienții pot rămâne cu sechele pe termen lung.

"Deși patologia a crescut înspăimântător în ultima perioadă, bugetul alocat recuperării este insuficient. Prezentabilitatea la medicul de recuperare în vederea elaborării consultului și elaborări acestui plan de proceduri este de șase-șapte ori mai mare decât posibilitatea bugetară a instituției respective de o asigura", explică Dan Blendea, medic de recuperare medicală.

"Durerea nu este doar la spitalele de stat. Şi în clinicile private, care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, decontarea acoperă doar un procent din preţul unei ședințe. Aşa că, în final, pacienții plătesc singuri diferența. Multe spitale private au renunțat complet la contractele cu Casa de Asigurări", explică Marko Pavlovici, reporter Observator.

România are printre cei mai puțini fizioterapeuți din Uniunea Europeană. 14 la suta de mii de locuitori.

"Serviciile de fizioterapie în România au început să se dezvolte destul de bine pentru că au apărut cabinetele de liberă practică. Este foarte adevărat că numărul fizioterapeuților în sistemul de sănătate este mult redus la nevoile și la necesitățile pacienților noștri", explică Elena Căciulan, medic kinetoterapeut.

Soluţii sunt - creșterea numărului de ședințe de recuperare decontate, dezvoltarea centrelor și introducerea unor programe moderne, inclusiv de telerecuperare.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰