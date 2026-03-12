Un schimb de focuri între un individ înarmat și agenți de securitate a avut loc joi la sinagoga Temple Israel din West Bloomfield, Michigan, declanșând o vastă operațiune a forțelor de ordine, au transmis autoritățile și guvernatorul statului. Atacatorul a fost împușcat mortal. Incidentul readuce în prim-plan temerile legate de atacurile antisemite în Statele Unite.

Un schimb de focuri între un individ înarmat şi agenţi de securitate s-a produs joi la o sinagogă din West Bloomfield, în Michigan, unde a avut loc o vastă operaţiune a forţelor de ordine, potrivit poliţiei şi guvernatorului statului, transmite Agerpres.

"Cel puţin un individ se află în sinagogă. Agenţii de securitate l-au reperat şi a urmat un schimb de focuri", a declarat mai înainte şeriful comitatului Oakland, Michael Bouchard, pentru CNN.

"Vorbim de două săptămâni despre posibilitatea, din păcate, ca acest lucru să se întâmple. Aşadar, nu a lipsit pregătirea", a adăugat şeriful, făcând aluzie la ofensiva armată a Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului.

"Urmăresc relatările despre un schimb de focuri în desfăşurare la Temple Israel din West Bloomfield. Colaborăm cu poliţia statului Michigan pentru a obţine mai multe informaţii. Este sfâşietor. Comunitatea evreiască din Michigan trebuie să poată trăi şi practica credinţa sa în pace. Antisemitismul şi violenţa nu îşi au locul în Michigan", a scris guvernatoarea Gretchen Whitmer pe reţeaua X.

Imagini video de pe reţelele de socializare au arătat un fum negru ieşind dintr-o clădire prezentată ca fiind sinagoga Temple Israel unde a fost desfăşurată o importată forţă de poliţie.

Individul implicat în schimbul de focuri cu agenţii de securitate a murit, a informat presa americană, relatează AFP.

CNN şi Fox News au relatat că atacatorul este mort, citând surse din cadrul poliţiei.

Incidentele şi atacurile antisemite au crescut în ultimii ani în Statele Unite.

În mai 2025, un bărbat înarmat a deschis focul în faţa Capital Jewish Museum din Washington DC, ucigând doi membri ai personalului ambasadei Israelului

