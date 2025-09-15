Doi adolescenţi din Timiş, un băiat şi o fată de 17 ani, au ajuns la spital în urma unui accident cu motocicleta. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care au intrat cu viteză într-o intersecţie în faţa unei maşini, fără să se asigure.

În filmarea făcută de o cameră de supraveghiere se vede cum vehiculul pe 2-8, pe care erau cei 2 adolescenți de 17 ani, un băiat și o fată, a intrat cu viteză într-o intersecție. O mașină care circula regulamentar a acroșat motocicleta, iar cei 2 tineri au fost aruncați într-un șanț.

Din fericire, în urma acestui accident, băiatul care conducea s-a ales cu câteva zgârieturi, în timp ce fata doar cu o sperietură.

