Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Doi adolescenți de 17 ani, aruncați de pe motocicletă după impactul cu o maşină, într-o intersecție din Timiş

Doi adolescenţi din Timiş, un băiat şi o fată de 17 ani, au ajuns la spital în urma unui accident cu motocicleta. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care au intrat cu viteză într-o intersecţie în faţa unei maşini, fără să se asigure. 

de Iulia Pop

la 15.09.2025 , 13:33

În filmarea făcută de o cameră de supraveghiere se vede cum vehiculul pe 2-8, pe care erau cei 2 adolescenți de 17 ani, un băiat și o fată, a intrat cu viteză într-o intersecție. O mașină care circula regulamentar a acroșat motocicleta, iar cei 2 tineri au fost aruncați într-un șanț. 

Din fericire, în urma acestui accident, băiatul care conducea s-a ales cu câteva zgârieturi, în timp ce fata doar cu o sperietură.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

timis adolescenti motocicleta
Înapoi la Homepage
Gestul uriaş al milionarului care are un salariu de 33.000 de euro pe lună în România: “Face asta din banii lui”
Gestul uriaş al milionarului care are un salariu de 33.000 de euro pe lună în România: &#8220;Face asta din banii lui&#8221;
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor?
Observator » Evenimente » Doi adolescenți de 17 ani, aruncați de pe motocicletă după impactul cu o maşină, într-o intersecție din Timiş